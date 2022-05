Comunicado do Business Wire :doola

a doola anunciou hoje que lançou um produto bancário para empresas globais que permitirá aos fundadores abrir remotamente uma conta bancária nos Estados Unidos, de qualquer continente, sem necessidade do número do seguro social americano. Fundadores do mundo inteiro podem agora fazer o registro de uma empresa LLC, DAO LLC ou C Corp por meio da doola, obter um número de identificação do funcionário (EIN) do IRS e abrir uma conta nos EUA, tudo com a doola. E não fica só nisso: a doola também oferece conformidade contínua com o estado e o IRS para manter as empresas em conformidade, tornando a doola uma plataforma completa para os fundadores de empresa lançarem, manterem e expandirem seus negócios nos EUA.

O produto bancário da doola incluirá uma conta corrente comercial juntamente com transferências eletrônicas domésticas e internacionais, cartões virtuais, um cartão de débito físico, que é enviado aos fundadores em qualquer lugar do mundo, ferramentas e recursos para integração perfeita com sua entidade nos EUA e muito mais.

"Para qualquer empresa, seja uma startup de SaaS com o apoio de empreendimentos com uma C Corp de Delaware, ou um empreendedor solo iniciando um negócio de comércio eletrônico, é fundamental ter uma pilha de pagamentos + banco confiável, estável e escalável. Por meio da doola, os fundadores de empresas internacionais podem acessar perfeitamente o ecossistema financeiro dos EUA, incluindo bancos, soluções de pagamento, capital de risco dos EUA e muito mais", disse Jacqueline Reses, investidora na doola, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Federal Reserve Bank de São Francisco e ex-chefe da Square Capital.

Arjun Mahadevan, diretor executivo (CEO) na doola, disse: "Desde o primeiro dia, sabemos que a doola não é um serviço de formação. Somos uma fintech. Fundadores do mundo inteiro não querem uma empresa; eles querem uma maneira de aceitar pagamentos globalmente em dólares americanos ou aceitar investimentos de investidores americanos. O doola Banking torna a nossa plataforma a maneira mais rápida de ir da formação até a aceitação do seu primeiro pagamento/depósito globalmente. Por quê? Porque fazemos tudo internamente. Com apenas o botão de clique, obtenha a empresa + o número de identificação de funcionários (EIN) + uma conta bancária e a conformidade contínua, incluindo as declarações do IRS + estado que são atendidas. Como nossos clientes gostam de dizer, somos uma Business-in-a-Box (ou empresa pronta com tudo resolvido)".

A doola (anteriormente StartPack, YCombinator S20) ajuda os empreendedores globais da web2 e da web 3 a formar empresas americanas LLCs, C Corps e DAO LLCs, apoiando os clientes durante o processo de incorporação para que eles possam receber pagamentos com confiança, construir credibilidade, permanecer legalizados e ganhar mais dinheiro. Atualmente, centenas de empresas se lançaram com a doola, e esses fundadores não precisaram de um número de seguro social dos EUA para se beneficiar dos produtos e serviços da doola. A empresa conta com a liderança de Arjun Mahadevan, ex-gerente de Produto de Crescimento do Dropbox, que é imigrante nos EUA, e JP Pincheira, engenheiro de alto nível, que é um fundador que veio do Chile. (Sede: Nova York)

A doola é uma empresa de tecnologia financeira e não um banco. Serviços bancários prestados pelo Piermont Bank; Membro FDIC. O cartão de débito doola Visa® é emitido pelo Piermont Bank de acordo com uma licença da Visa U.S.A. Inc. e pode ser usado em todos os lugares onde os cartões de débito Visa são aceitos.

Arjun Mahadevan, diretor executivo (CEO) [email protected]

