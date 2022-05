"Haaland é um grande jogador, mas fico com meu plantel", diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmou nesta quarta-feira que o atacante norueguês Erling Haaland, contratado pelo Manchester City junto ao Borussia Dortmund, "é um grande jogador", mas que prefere o seu plantel.

"Haaland é um grande jogador, o City é um grande clube, mas fico com o meu plantel, que me levou a mais uma final de Champions", disse Ancelotti em entrevista coletiva prévia ao jogo de amanhã contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol.

Após a visita a Madri do atacante francês Kylian Mbappé em um dia de folga e as informações sobre a possível contratação do zagueiro alemão Antonio Rüdiger pelo clube, o treinador preferiu evitar o assunto.

"Teremos tempo para falar sobre isso depois da final, é um tema que não quero comentar. Temos que terminar bem a temporada com uma final muito importante (da Champions)", disse Ancelotti ao ser perguntado se dava como fechado o elenco merengue para a próxima temporada com a chegada dos dois jogadores.

"Não creio que agora seja o momento para falar do que vai ser o futuro do Real Madrid", acrescentou o italiano.

O técnico contou que, com o título espanhol garantido, está tentando concentrar os esforços dos jogadores "para chegar ao topo no dia 28", na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, em Paris.

Por isso, depois de poupar titulares contra o Atlético de Madrid no fim de semana, Ancelotti deve lançar a campo amanhã Benzema, Vinícius Júnior e Courtois, entre outros.

"Temos que administrar o desgaste dos jogadores para mantê-los 100%, é a única razão pela qual fiz mudanças no jogo contra Atlético e para amanhã", concluiu.

