EUA: Câmara aprova pacote de ajuda ligado à Ucrânia; Senado continua sem acordo

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um pacote de ajuda emergencial no valor de US$ 40 bilhões para a Ucrânia e aliados de Washington na região do Leste Europeu, mas a resistência de republicanos no Senado pode fazer com a questão demore para receber o aval definitivo do presidente Joe Biden.

Na noite desta terça-feira (10), os deputados americanos aprovaram a proposta por 368 a 57 votos, com o apoio de todos os democratas e da maioria dos republicanos.

O pacote inclui mais de US$ 18,7 bilhões em ajuda militar e de segurança para a Ucrânia e para a reposição de equipamentos de defesa distribuídos pelos EUA. Entre outras coisas, a proposta aloca quase US$ 8,8 bilhões em assistência econômica para Kiev e prevê recursos para o assentamento de refugiados ucranianos na Europa e nos EUA. Além disso, prevê o repasse de US$ 5 bilhões ao redor do mundo para lidar com escassez de alimentos causada pela guerra russo-ucraniana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora tenha conquistado amplo apoio na Câmara, o pacote foi recebido com reservas no Senado americano. Alguns senadores estão preocupados com a quantia de dinheiro que será destinada a refugiados - ou querem saber como a Ucrânia vai lidar com a entrada do auxílio emergencial e como a ajuda para a segurança alimentar pode ser repassada de forma oportuna. O pacote precisa de 60 votos para ser aprovado no Senado, que é igualmente dividido entre democratas e republicanos.

Segundo o senador republicano Richard Shelby (Alabama), ainda não há acordo sobre o pacote na Casa. Shelby disse que pretende aprovar a ajuda "o mais rápido que pudermos, mas queremos garantir que estamos fazendo a coisa certa". Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags