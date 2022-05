Comunicado do Business Wire :PUMA

O CEO da PUMA, Bjørn Gulden, e Giorgio Chiellini, capitão da seleção italiana de futebol no título da Euro2020, falaram sobre suas carreiras, excelentes habilidades de liderança e a importância de se divertir em uma entrevista em vídeo publicada como parte do relatório anual da empresa esportiva.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005482/pt/

PUMA CEO Bjørn Gulden and Giorgio Chiellini, who captained the Italian national football team to success at Euro2020, talked about their careers, outstanding leadership skills and the importance of having fun, in a video interview published as part of the sports company's annual report. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma carreira profissional de mais de duas décadas, Chiellini disputou mais de 420 jogos pelo seu clube, a Juventus, e se tornou um dos jogadores que mais vezes vestiu a camisa da seleção italiana. O ano de 2021 foi extremamente emocionante para ele, pois venceu a Euro2020 com a Itália.

"Compartilhei meus sentimentos com meus companheiros e com as pessoas em casa na frente de suas tevês. Foi provavelmente o segredo do meu desempenho", afirmou o zagueiro. "Eu queria aproveitar e celebrar todas as emoções que o torneio proporciona."

Em 2021, a PUMA registrou seu melhor desempenho de todos os tempos, tanto em termos de receita quanto de lucro operacional. Gulden, que também começou como jogador de futebol profissional, comentou que a liderança é um tema muito complexo e depende de cada pessoa.

"Você precisa encontrar seu caminho e ver que seu estilo impressiona as pessoas", disse. "A atitude do Giorgio como líder me inspira. Dá para ver que ele melhora os outros jogadores e esse é o trabalho de um líder."

Quando o assunto é atitude, ambos concordaram que se divertir é fundamental para manter a motivação no longo prazo.

"Não se divertir é perda de tempo. Você passa a maior parte do seu tempo no trabalho. Acredito firmemente que, se você gosta do que faz, terá um desempenho melhor", afirmou Gulden.

Aos 37 anos, Chiellini explicou que gostaria de ter percebido antes o poder de uma atitude positiva.

"Consegui mudar meu estado de espírito durante minha carreira (...) Agora posso prestar mais atenção à situação do que quando estava com raiva ou gritava com meus companheiros. Perdi muita energia em campo assim", disse.

Para ver o vídeo completo da entrevista, acesse o relatório anual de 2021 da PUMA em https://annual-report.puma.com/2021/en/.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005482/pt/

Contato

Kerstin Neuber Comunicações Corporativas - PUMA SE +49 9132 81 2984 [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags