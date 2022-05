Comunicado do Business Wire :MYT Netherlands Parent B.V.

A MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" ou a "Empresa"), empresa matriz do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje os resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, encerrado em 31 de março de 2022. A plataforma digital de várias marcas de luxo apresentou mais um trimestre de sólido crescimento da receita com rentabilidade contínua.

Michael Kliger, CEO da Mytheresa, disse: "Nosso negócio mostrou uma excelente força, apesar do impacto de muitos desafios externos no terceiro trimestre. Estou satisfeito que a Mytheresa apresente resultados muito sólidos e uma rentabilidade contínua do EBITDA ajustado. Crescemos nosso GMV em dois dígitos, expandimos nossa base de clientes de forma saudável, nossa base de clientes principais ficou ainda mais forte e tudo isso contra um crescimento extraordinário de 47% no trimestre do ano passado. Continuamos notando um sólido crescimento nos Estados Unidos, onde novamente tivemos o maior crescimento para a Mytheresa, com um aumento descomunal nos estados de clima mais quente, como é o caso da Flórida e do Texas".

Kliger continuou: "Embora seja impossível prever o ambiente macroeconômico dos próximos meses, o setor de luxo provou ser muito resiliente. Além disso, a mudança para as compras on-line de luxo continua e impulsiona o crescimento. As primeiras semanas do quarto trimestre do ano fiscal de 2022 alimentam nossa confiança de que a Mytheresa continua sendo a parceira escolhida para as marcas de luxo se comprometerem com nossos clientes multimarcas de alto valor. Continuamos confiando no potencial de curto e longo prazo para o crescimento rentável de nossos negócios".

DESTAQUES FINANCEIROS DO TERCEIRO TRIMESTRE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2022

-- Crescimento do GMV de 13,2% ano a ano para EUR186,6 milhões, em comparação com EUR164,8 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Vendas líquidas aumentam EUR4,7 milhões, ou 2,9% ano a ano, para EUR169,5 milhões mais lento do que o GMV devido a mudanças planejadas de marcas para o Modelo de plataforma com curadoria (CPM) e o efeito subsequente de registrar a taxa de plataforma como vendas líquidas

-- Aumento de 490 pontos base na margem de lucro bruto para 48,8%, em comparação com 43,9% no mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente por um aumento nas vendas do CPM, gerando 100% de margem bruta e um foco contínuo em vendas a preço completo

-- EBITDA ajustado de EUR10,2 milhões ou margem de 6% no terceiro trimestre de 2022, em comparação com EUR 11,1 milhões ou margem de 6,8% no mesmo período do ano anterior. Receita operacional ajustada de EUR8,0 milhões, em comparação com EUR9,1 milhões no mesmo período do ano anterior

-- Receita líquida ajustada de EUR5,6 milhões, em comparação com EUR4,5 milhões no mesmo período do ano anterior

DESTAQUES RECENTES DE NEGÓCIOS

Expansão global sólida:

-- Crescimento sólido do GMV geral com 13,2% em relação ao terceiro trimestre do ano fiscal de 2021 e 67% em relação ao mesmo período do ano fiscal de 2020

-- Maior crescimento do GMV novamente nos EUA com 41,6%, em comparação com o terceiro trimestre do ano fiscal de 2021, e aumento da participação no GMV total de 16,4%

-- Mais uma vez, eventos de alto impacto para os principais clientes na Europa, Oriente Médio e Estados Unidos

-- Abertura da principal loja da Mytheresa em JD.com para aumentar o reconhecimento da marca e a confiança dos consumidores chineses

Parcerias de marca contínuas:

-- Lançamento de coleções cápsulas exclusivas e pré-lançamentos em colaboração com Loewe, Moncler, Berluti, Manolo Blahnik x Birkenstock, Gucci, Dior Eyewear e muito mais

-- Loja pop-up de beleza com a marca francesa de produtos para a pele de luxo à base de plantas Sisley

-- Sucesso contínuo com as operações do Modelo de plataforma com curadoria (CPM) com seis marcas

Crescimento de clientes de alta qualidade:

-- Crescimento de clientes ativos de 21,6%, atingindo 755 mil

-- Número sólido de compradores de primeira viagem no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022, com mais de 110 mil clientes

-- Taxas de recompra muito positivas no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 de grupos de clientes adquiridos há um ano

-- Forte crescimento do número de clientes principais com 33,3% no ano fiscal de 2022 até o momento em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2021, bem como um aumento no GMV médio por todos os clientes de 4,4% no ano fiscal de 2022 até o momento em comparação com o mesmo período do ano fiscal de 2021

-- Crescimento bem-sucedido do nosso serviço exclusivo de revenda em parceria com a Vestiaire Collective e expansão do serviço para o Reino Unido e em breve para os EUA

Desempenho operacional forte e consistente:

-- Manteve a continuidade dos negócios em todas as operações com foco na saúde e bem-estar de todos os funcionários da Mytheresa como principal prioridade, apesar da onda do vírus ômicron na Alemanha

-- Alta satisfação do cliente com um pontuação de 77,7% no grau de recomendação no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 - não tão alto quanto no ano passado devido aos contínuos atrasos no envio global devido à escassez de mão de obra como consequência da COVID

-- Obtenção de uma forte margem de lucro bruto com 48,8% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2022 com base no foco contínuo em negócios de preço total e aumento da participação do CPM gerando 100% de lucro bruto

PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS

Para todo o ano fiscal completo encerrado em 30 de junho de 2022, esperamos alcançar nossa orientação no limite inferior dos intervalos fornecidos:

-- GMV na faixa de EUR755 milhões a EUR775 milhões, representando um crescimento de 23% a 26%

-- Vendas líquidas de EUR 700 milhões a EUR 720 milhões

-- Lucro bruto de EUR350 milhões a EUR365 milhões, representando um crescimento de 22% a 27%

-- Margem do EBITDA ajustado na faixa de 9% a 10%

As declarações prospectivas anteriores refletem as expectativas da Mytheresa na data de hoje. Dado o número de fatores de risco, incertezas e premissas discutidos abaixo, os resultados reais podem diferir materialmente. A Mytheresa não tem a intenção de atualizar suas declarações prospectivas até o próximo anúncio de resultados trimestrais, exceto nas declarações disponíveis publicamente.

INFORMAÇÕES SOBRE TELECONFERÊNCIA E WEBCAST

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada, incluindo declarações relacionadas com o impacto da pandemia global da COVID-19; o impacto das restrições ao uso de identificadores para anunciantes (IDFA); futuras vendas, despesas e lucratividade; desenvolvimento futuro e crescimento esperado de nosso negócio e da indústria; nossa capacidade de executar nosso modelo de negócios e nossa estratégia de negócios; possuir caixa suficiente disponível e capacidade de empréstimo para atender às necessidades de capital de giro, serviço da dívida e despesas de capital para os próximos 12 meses; e gastos de capital projetados. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas pelas seguintes palavras: "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "em andamento", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "irá", "iria" ou a forma negativa desses termos ou outra terminologia comparável, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Estas declarações são apenas previsões. Os eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos por estas declarações prospectivas. Ao avaliar estas declarações e nossas perspectivas, você deve considerar cuidadosamente os fatores apresentados a seguir.

Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas feitas neste comunicado à imprensa para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A realização ou sucesso dos assuntos cobertos por tais declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos. Se tais riscos ou incertezas se materializarem ou se alguma das suposições se mostrar incorreta, nossos resultados podem diferir materialmente dos resultados expressos ou implícitos nas declarações prospectivas que fazemos.

Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de eventos futuros. As declarações prospectivas representam as crenças e suposições de nossa administração somente na data em que tais declarações são feitas.

Mais informações sobre esses e outros fatores que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas nos registros feitos com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de tempos em tempos, entre as quais a seção intitulada "Fatores de Risco" presente no formulário 20-F arquivado em 15 de outubro de 2021 sob a Regra 424(b)(4) da Lei de Valores Mobiliários. Esses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e na seção "SEC Filings" em Relações com Investidores do nosso site em https://investors.mytheresa.com.

SOBRE AS MEDIDAS FINANCEIRAS NÃO-IFRS E MÉTRICAS OPERACIONAIS

Revisamos uma série de métricas operacionais e financeiras, incluindo as seguintes métricas de negócios e não-IFRS, para avaliar nosso negócio, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nosso negócio, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Apresentamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada porque eles são frequentemente utilizados por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar as empresas do nosso setor. Além disso, acreditamos que essas medidas são úteis para destacar tendências em nossos resultados operacionais, porque excluem o impacto de elementos que estão fora do controle da administração ou que não refletem nossas operações e desempenho em andamento. O EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apresentam limitações, pois excluem certos tipos de despesas. Usamos o EBITDA ajustado, a Receita operacional ajustada e a Receita líquida ajustada apenas como informações complementares. Recomendamos que você avalie cada ajuste e os motivos pelos quais os consideramos apropriados para uma análise complementar.

Nossas medidas financeiras não-IFRS incluem:

-- EBITDA ajustado é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida antes das despesas financeiras (líquidas), impostos e depreciação e amortização, ajustada para excluir os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação e as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI.

-- Receita operacional ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita operacional, ajustada para excluir os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação e as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI.

-- Receita líquida ajustada é uma medida financeira não-IFRS que calculamos como receita líquida, ajustada para excluir as despesas financeiras sobre nossos Empréstimos aos acionistas, os custos de preparação da OPI e da transação, outros custos relacionados à transação, as despesas de compensação baseada em ações relacionadas à OPI e os efeitos relacionados do imposto de renda.

Não podemos prever o lucro líquido (prejuízo) em uma base prospectiva sem esforços excessivos devido à alta variabilidade e dificuldade em prever certos itens que afetam o lucro líquido (prejuízo), incluindo, mas não se limitando a, imposto de renda e despesa de juros e, como resultado, são incapazes de fornecer uma reconciliação para o EBITDA ajustado projetado.

O Valor bruto de mercadorias (GMV) é uma medida operativa e significa o valor total em euros dos pedidos processados. O GMV inclui o valor da mercadoria, frete e taxas. Ele é líquido de devoluções, impostos sobre valor agregado e cancelamentos. O GMV não representa receitas auferidas por nós. Usamos o GMV como indicador do uso de nossa plataforma que não é influenciado pelo mix de vendas diretas e vendas comissionadas. Os indicadores para monitorar o uso da nossa plataforma incluem, entre outros, clientes ativos, total de pedidos enviados e o GMV.

SOBRE A MYTHERESA

A Mytheresa é uma das principais plataformas de comércio eletrônico de moda de luxo, com envio para mais de 130 países. Fundada como uma boutique em 1987, a Mytheresa foi lançada on-line em 2006 e oferece roupas pré-fabricadas, sapatos, bolsas e acessórios para homens, mulheres e crianças. A edição altamente selecionada de mais de 200 marcas se centra em verdadeiras marcas de luxo, como Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muitos mais. A experiência digital exclusiva da Mytheresa é baseada em um foco nítido em compradores de alto luxo, produtos exclusivos e ofertas de conteúdo, tecnologia de ponta e plataformas analíticas, bem como operações de serviço de alta qualidade. A empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York registrou vendas líquidas de EUR 612,1 milhões (+36,2%, em comparação com o ano fiscal de 2020) em seu primeiro ano fiscal como empresa pública (https://investors.mytheresa.com).

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

-0- *T Três meses encerrados Nove meses encerrados 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em %/BPs 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em %/BPs (em milhões) (não auditado) Volume bruto de mercadorias (GMV) (1) EUR 164.8 EUR 186.6 13.2% EUR 449.7 EUR 550.6 22.4% Clientes ativos (últimos 12 meses, em milhares) (1), (2) 621 755 21.6% 621 755 21.6% Total de pedidos enviados (últimos 12 meses, em milhares) (1), (2) 1.384 1,703 23.1% 1.384 1,703 23.1% Vendas líquidas EUR 164.8 EUR 169.5 2.9% EUR 449.7 EUR 514.9 14.5% Lucro bruto EUR 72.4 EUR 82.8 14.4% EUR 209.6 EUR 260.2 24.1% Margem de lucro bruto(3) 43.9% 48.8% 490 BPs 46.6% 50.5% 390 BPs EBITDA ajustado(4) EUR 11.1 EUR 10.2 (8.1%) EUR 43.7 EUR 52.6 20.2% Margem do EBITDA ajustado(3) 6.8% 6.0% (80 BPs) 9.7% 10.2% 50 BPs Receita operacional ajustada(4) EUR 9.1 EUR 8.0 (12.6%) EUR 37.6 EUR 45.8 21.9% Margem da receita operacional ajustada(3) 5.5% 4.7% (80 BPs) 8.4% 8.9% 50 BPs Receita líquida ajustada(4) EUR 4.5 EUR 5.6 25.8% EUR 24.5 EUR 32.7 33.5% Margem da receita líquida ajustada(3) 2.7% 3.3% 60 BPs 5.5% 6.4% 90 BPs *T

(1) A definição de GMV, clientes ativos e total de pedidos enviados pode ser encontrada na página 29 do nosso Relatório provisório. (2) Os clientes ativos e o total de pedidos enviados são calculados com base nos pedidos enviados de nossos locais durante os últimos 12 meses (LTM) encerrados no último dia do período apresentado. (3) Como porcentagem das vendas líquidas. (4) EBITDA, EBITDA ajustado, receita operacional ajustada e receita líquida ajustada são medidas não definidas pela IFRS. Para mais informações sobre como calculamos essas medidas e as limitações de seu uso, consulte as páginas a seguir.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

As tabelas a seguir apresentam as reconciliações de lucro líquido para o EBITDA e EBITDA ajustado, receita operacional para receita operacional ajustada e lucro líquido para lucro líquido ajustado:

-0- *T Três meses encerrados Nove meses encerrados 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR (50.0) EUR (4.3) (91.4%) EUR (24.6) EUR (9.5) (61.2%) Despesas financeiras, líquidas EUR (4.6) EUR 0.3 (106.8%) EUR (14.8) EUR 0.7 (104.8%) Despesa de imposto de renda EUR 3.8 EUR 2.0 (47.2%) EUR 13.5 EUR 12.4 (7.8%) Depreciação e amortização EUR 2.0 EUR 2.3 12.0% EUR 6.1 EUR 6.7 10.2% da depreciação do direitode uso de ativosEUR 1.3 EUR 1.4 9.7% EUR 3.9 EUR 4.2 6.2% EBITDA EUR (48.7) EUR 0.3 (100.6%) EUR (19.8) EUR 10.3 (152.0%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.3 EUR 0.0 (100.0%) EUR 7.0 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 0.3 N/A EUR 0.0 EUR 1.3 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 56.5 EUR 9.6 (82.9%) EUR 56.6 EUR 40.9 (27.6%) EBITDA ajustado EUR 11.1 EUR 10.2 (8.1%) EUR 43.7 EUR 52.6 20.2% *T

-0- *T Três meses encerrados Nove meses encerrados 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita operacional EUR (50.7) EUR (2.0) (96.1%) EUR (25.9) EUR 3.6 (113.8%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.3 EUR 0.0 (100.0%) EUR 7.0 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 0.3 N/A EUR 0.0 EUR 1.3 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 56.5 EUR 9.6 (82.9%) EUR 56.6 EUR 40.9 (27.6%) Receita operacional ajustada EUR 9.1 EUR 8.0 (12.6%) EUR 37.6 EUR 45.8 21.9% *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financeiros e métricas operacionais importantes (valores em milhões de euros)

-0- *T Três meses encerrados Nove meses encerrados 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Variação em % (em milhões) (não auditado) Receita líquida EUR (50.0) EUR (4.3) (91.4%) EUR (24.6) EUR (9.5) (61.2%) Preparação da OPI e custos de transação(1) EUR 3.3 EUR 0.0 (100.0%) EUR 7.0 EUR 0.0 (100.0%) Outros custos relacionados à transação(2) EUR 0.0 EUR 0.3 N/A EUR 0.0 EUR 1.3 N/A Compensação baseada em ações relacionadas à OPI(3) EUR 56.5 EUR 9.6 (82.9%) EUR 56.6 EUR 40.9 (27.6%) Despesas financeiras em empréstimos aos acionistas(4) EUR (5.0) EUR 0.0 (100.0%) EUR (16.0) EUR 0.0 (100.0%) Efeito do imposto de renda(5) EUR (0.4) EUR 0.0 (100.0%) EUR 1.6 EUR 0.0 (100.0%) Receita líquida ajustada EUR 4.5 EUR 5.6 25.8% EUR 24.5 EUR 32.7 33.5% *T

(1) Representa honorários profissionais não recorrentes, incluindo honorários de consultoria, jurídicos e contábeis, relacionados à nossa oferta pública inicial, que são classificados em despesas com vendas, gerais e administrativas. (2) Outros custos relacionados a transações representam honorários profissionais não recorrentes, incluindo honorários de consultoria e contabilidade, relacionados a possíveis transações. (3) No ano fiscal de 2021, com a OPI efetiva, alguns funcionários-chave da administração receberam uma remuneração baseada em ações concedida uma única vez. Essas despesas serão reconhecidas de acordo com cronogramas de aquisição definidos em períodos futuros, incluindo EUR40,9 milhões para os nove meses encerrados em 31 de março de 2022. Não consideramos essas despesas como um indicativo de nosso desempenho operacional principal. (4) Nossa receita líquida ajustada exclui a receita (despesas) financeira associada a nossos Empréstimos aos acionistas, que não consideramos um indicativo de nosso desempenho principal. Não recebemos quaisquer receitas em dinheiro dos Empréstimos aos acionistas, originados como parte da aquisição da Neiman Marcus em 2014. Em janeiro de 2021, reembolsamos nossos Empréstimos aos acionistas (principal mais juros pendentes) usando uma parte das receitas líquidas de nossa oferta pública inicial. (5) Reflete os ajustes à despesa histórica de imposto de renda para refletir as mudanças na receita tributável para cada um dos períodos apresentados devido a mudanças nas despesas financeiras relacionadas com os Empréstimos aos acionistas, assumindo uma taxa de imposto legal de 27,8%.

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de lucro e receita abrangente (valores em milhares de euros, exceto ações e dados por ação)

-0- *T Três meses encerrados Nove meses encerrados (em milhares de euros) 31 de março de 2021 31 de março de 2022 31 de março de 2021 31 de março de 2022 Vendas líquidas 164,776 169,512 449,728 514,914 Custo das vendas, excluindo depreciação e amortização (92,413) (86,747) (240,114) (254,716) Lucro bruto 72,363 82,765 209,614 260,199 Custo de envio e pagamento (19,265) (25,146) (51,931) (70,622) Despesas de marketing (22,094) (23,280) (59,231) (69,536) Vendas, despesas gerais e administrativas (80,040) (34,214) (117,701) (111,352) Depreciação e amortização (2,040) (2,284) (6,107) (6,728) Outras despesas (receitas), líquidas 329 184 (568) 1,612 Receita operacional (50,747) (1,975) (25,925) 3,574 Receita financeira 5,905 0 22,148 0 Despesa financeira (1,295) (314) (7,380) (702) Receita (despesa) financeira, líquida 4,610 (314) 14,768 (702)Receita (prejuízo) antes do imposto de renda (46,137) (2,289) (11,157) 2,872 Despesa de imposto de renda (3,838) (2,028) (13,464) (12,418) Receita líquida (prejuízo) (49,975) (4,317) (24,621) (9,546) Hedge de fluxo de caixa (992) 448 (43) (1,721) Imposto de renda relacionado ao hedge de fluxo de caixa 211 (125) (20) 479 Conversão de moeda estrangeira - 14 - (39) Outra receita abrangente (prejuízo) (781) 337 (63) (1,281)Receita abrangente (prejuízo) (50,755) (3,979) (24,683) (10,827) Lucros básico e diluído por ação EUR (0.60) EUR (0.05) (0.33) EUR (0.11) Média ponderada de ações ordinárias em circulação (básicas e diluídas) (em milhões) 82.8 86.4 74.4 86.3 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas da posição financeira (valores em milhares de euros)

-0- *T (em milhares de euros)30 de junho de 202131 de março de 2022AtivosAtivos não circulantes Ativos intangíveis e fundo de comércio 155,611 155,242 Propriedade e equipamento 8,810 8,308 Ativos de direito de uso 14,009 21,923 Total de ativos não circulantes178,430185,473Ativos circulantes Inventários 247,054 226,117 Comércio e outras contas a receber 5,030 5,932 Outros ativos 14,667 58,713 Caixa e equivalentes de caixa 76,760 93,527 Total de ativos circulantes 343,510 384,288Total de ativos521,941569,761 Patrimônio líquido e passivos Capital subscrito 1 1 Reserva de capital 444,951 488,022 Déficit acumulado (60,837) (70,382) Outra receita abrangente acumulada 1,602 320 Patrimônio líquido total385,718417,961 Passivos não circulantes Provisões 717 750 Passivos de arrendamento 8,786 17,032 Passivos fiscais diferidos 2,308 5,058 Total de passivos não circulantes11,81122,841Passivos circulantes Obrigações fiscais 14,293 20,862 Passivos de arrendamento 5,361 5,116 Passivos de contrato 10,975 8,737 Comércio e outras contas a pagar 43,558 42,797 Outros passivos 50,225 51,448 Total de passivos não circulantes 124,412 128,959Total de passivos136,223151,800Patrimônio líquido e passivos totais 521,941 569,761*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de mudanças no patrimônio líquido (valores em milhares de euros)

-0- *T (em milhares de euros) Capital subscrito Reserva de capital Déficit acumulado Reserva de hedge Reserva de conversão de moeda estrangeira Patrimônio líquido totalSaldo em 1º de julho de 2020 1 91,008 (28,232) - 1,602 64,377 Receita líquida - - (24,621) - - (24,621) Outra receita abrangente - - - (63) - (63) Receita abrangente - - (24,621) (63) - (24,683) Aumento de capital - Oferta pública inicial (OPI) - 283,224 - - - 283,224 Custos de transação relacionados à OPI - (4,550) - - - (4,550) Compensação baseada em ações - 59,833 - - - 59,833 Saldo em 31 de março de 2021 1 429,514 (52,853) (63) 1,602 378,201 Saldo em 1º de julho de 2021 1 444,951 (60,837) - 1,602 385,718 Receita líquida - - (9,546) - - (9,546) Outra receita abrangente - - - (1,242) (39) (1,281) Receita abrangente - - (9,546) (1,242) (39) (10,827) Capital emitido pelo exercício de opções sobre ações - 369 - - - 369 Compensação baseada em ações - 42,701 - - - 42,701 Saldo em 31 de março de 2022 1 488,022 (70,382) (1,242) 1,563 417,961 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de fluxos de caixa (valores em milhares de euros)

-0- *T Nove meses encerrados em 31 de março(em milhares de euros)20212022 Receita líquida (prejuízo) (24,621) (9,546) Ajustes para Depreciação e amortização 6,107 6,728 Custos de despesas (receitas) financeiras, líquidos (14,768) 702 Compensação baseada em ações 59,833 42,701 Despesa de imposto de renda 13,464 12,418 Mudança nos ativos e passivos operacionais Aumento (redução) nas provisões 133 33 (Aumento) redução de estoques (63,425) 20,937 (Aumento) redução em comércio e outras contas a receber (805) (902) Redução (aumento) em outros ativos 2,526 (44,035) (Redução) aumento de outros passivos (3,936) (509) Aumento (redução) nos passivos de contrato (1,083) (2,239) Aumento (redução) em comércio e outras contas a pagar (10,493) (761) Income taxes paid (2,684) (2,620) Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades operacionais (39,751) 22,907 Despesas com bens e equipamentos e ativos intangíveis (1,555) (1,702) Receita da venda de bens e equipamentos e ativos intangíveis 44 - Caixa líquido (usado em) das atividades de investimento (1,511) (1,702) Juros pagos (4,581) (702) Receitas de passivos bancários 64,990 - Reembolso de passivos bancários (74,990) - Reembolso de empréstimos aos acionistas (171,827) - Produto do aumento de capital 283,224 - Preparação da OPI e custos de transação (4,550) - Rendimentos do exercício de opções sobre ações - 369 Pagamento de passivos de arrendamento (4,345) (4,067) Caixa líquido (usado em) fornecido por atividades de financiamento 87,922 (4,400)Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa 46,659 16,806Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9,367 76,760Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa (18) (39)Caixa e equivalentes de caixa no final do período 56,008 93,526*T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

