PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia intensifica ataques no leste da Ucrânia

GB RAINHA: Príncipe Charles substitui a rainha Elizabeth II no simbólico "discurso do trono"

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia intensifica ofensiva no leste da Ucrânia; mais de mil militares permanecem em siderúrgica de Mariupol

Mais de mil de militares ucranianos permanecem entrincheirados na siderúrgica Azovstal de Mariupol, cidade do sudeste da Ucrânia cercada há várias semanas pelas tropas russas, que reforçaram nas últimas horas a ofensiva no leste do país.

LYSYCHANSK:

Pequeno manancial escondido salva vidas em zona de guerra na Ucrânia

A água cai a conta-gotas, mas para os habitantes de Lysychansk, cidade ocupada por tropas russas no leste da Ucrânia, um pequeno manancial escondido entre as árvores representa um oásis em meio à guerra.

LONDRES:

"Os ricos também choram": as sanções a oligarcas russos pela invasão à Ucrânia

De iates e mansões a aviões e obras de arte, os multimilionários russos estão sendo privados de seus brinquedos caros, devido às sançoes impostas por países ocidentais por suas relações com Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS:

Sem saber se poderão voltar para casa, refugiados ucranianos se adaptam ao Brasil

Meses atrás, Sofia Okhrimenko se preocupava em resolver equações em seu primeiro ano de Matemática em uma universidade de Lviv, na Ucrânia, mas suas responsabilidades mudaram de forma radical com a guerra, que a exilou inesperadamente no Brasil junto com dois de seus irmãos mais novos.

=== GB RAINHA ===

LONDRES:

Príncipe Charles substitui pela primeira vez a rainha Elizabeth II no simbólico "discurso do trono"

Elizabeth II foi substituída nesta terça-feira (10) pelo príncipe Charles no altamente simbólico "discurso do trono", um momento histórico no que se considera a transição progressiva de uma rainha idosa determinada a não abdicar em favor do herdeiro.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Rebelião em presídio do Equador deixa ao menos 44 mortos

Pelo menos 44 detentos morreram e dezenas ficaram feridos na segunda-feira (9) em uma nova rebelião em um presídio no Equador, enquanto outra centena de reclusos conseguiu fugir em meio à violência, que parece se espalhar pelos presídios do país.

WASHINGTON:

Fuga nos EUA termina com a captura de detento e morte de guarda que foi cúmplice

A polícia dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira (9) que deteve no estado de Indiana um preso "extremamente perigoso", ao mesmo tempo que faleceu a agente penitenciária que o ajudou a fugir no dia 29 de abril.

-- EUROPA

MADRI:

Diretora do serviço secreto espanhol demitida após espionagem de políticos

A diretora do serviço secreto da Espanha, Paz Estebán, foi demitida, na esteira do escândalo do caso de espionagem dos telefones celulares do primeiro-ministro Pedro Sánchez e de vários integrantes do movimento separatista da Catalunha - informou a ministra da Defesa, Margarita Robles, nesta terça-feira (10).

ESTOCOLMO:

Finlândia e Suécia estão cada vez mais perto da OTAN

Finlândia e Suécia se aproximam da hora da verdade para apresentar uma eventual candidatura de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que poderá se concretizar nos próximos dias, pelo menos do lado finlandês.

-- ÁSIA

COLOMBO:

Toque de recolher no Sri Lanka após violência e renúncia do primeiro-ministro

As autoridades do Sri Lanka mobilizaram milhares de soldados e policiais nesta terça-feira (10) para aplicar um toque de recolher em todo o país, depois da morte de cinco pessoas em novos protestos pela grave crise econômica do país.

SEUL:

Novo presidente da Coreia do Sul assume o poder em momento de tensão com o Norte

O novo presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, assumiu nesta terça-feira (10) o poder com um pedido para que a Coreia do Norte renuncie ao arsenal nuclear em troca de incentivos econômicos, em um momento de grande tensão na península.

MANILA:

Filho do ex-ditador Marcos vence eleição presidencial nas Filipinas

O filho do falecido ex-ditador filipino Ferdinand Marcos obteve uma vitória acachapante nas eleições presidenciais, uma aposta do país asiático no retorno ao poder de uma dinastia para tentar reduzir a pobreza, apesar dos muitos questionamentos provocados.]

CABUL:

Mulheres protestam em Cabul contra imposição do véu integral

Um grupo de pelo menos 12 afegãs, a maioria com o rosto descoberto, protestou nesta terça-feira (10) nas ruas de Cabul contra a decisão do regime Talibã de tornar obrigatório o uso do véu integral em público para as mulheres.

=== ECONOMIA ===

LONDRES:

Bitcoin registra forte desvalorização

O bitcoin perdeu seus ganhos dos últimos meses em maio e nesta terça-feira (10) a cotação ficou abaixo de 30.000 dólares, como parte de uma tendência do mercado de tomar distância de ativos de risco devido à incerteza provocada pela guerra na Ucrânia.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

