Comunicado do Business Wire :Taulia

Taulia, uma fornecedora com liderança em soluções de gestão de capital de giro, anunciou hoje a sua parceria com a EcoVadis, fornecedora de classificação de sustentabilidade empresarial. A EcoVadis fornecerá classificações ESG para a solução de Finanças Sustentáveis de Fornecedores da Taulia para possibilitar que empresas de qualquer setor em nível global identifiquem os fornecedores mais responsáveis e sustentáveis, enquanto os encoraja a melhorar o desempenho ESG com incentivos financeiros.

A solução Finanças Sustentáveis de Fornecedores da Taulia, com as classificações ESG da EcoVadis, apoiará as empresas na identificação e monitoramento do desempenho e das qualificações ESG de seus fornecedores por toda a cadeia de suprimentos. Aos associar as classificações ESG com pagamentos antecipados de baixo custo como um incentivo financeiro, as empresas podem ficar em sintonia com os fornecedores para aprimorar o seu desempenho e comportamento ESG continuamente.

A metodologia da EcoVadis utiliza sete indicadores de gestão em 21 critérios sustentáveis em quatro temas: meio ambiente, riscos trabalhistas e humanos, ética e compras sustentáveis. A EcoVadis segue os padrões de sustentabilidade internacional, como os 10 Princípios do Pacto Global da ONU, as convenções da Organização Internacional do Trabalho e os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos.

Cedric Bru, diretor executivo na Taulia, disse: "Até agora, a falta de transparência nos relatórios e comparabilidade da cadeia de suprimentos tem sido responsável por um grande número de questões ESG nas empresas. Entretanto, agora os líderes empresariais têm a oportunidade de desenvolver seus próprios esforços proativos de ESG ao incentivar os fornecedores e parceiros a relatar de forma confiável, consistente e comparável de encontro às referências reconhecidas globalmente. Por meio desta parceria, nos comprometemos a ajudar os clientes a avaliar de maneira mais fácil as métricas ESG e credenciais dos parceiros comerciais e, por fim, criar um mundo mais sustentável para as gerações futuras".

Pierre-François Thaler, diretor executivo adjunto (coCEO) e cofundador, EcoVadis, também comentou:"A jornada para a resiliência sustentável nas cadeias de valor pode ser acelerada rapidamente quando as motivações dos parceiros comerciais estão alinhadas à referências de desempenho confiáveis na maior variedade possível de empresas. Ao associar as Classificações de Sustentabilidade da EcoVadis às extensas ofertas de financiamento e rede global da Taulia, nossa colaboração traz incentivos financeiros tangíveis para gerar impacto social e ambiental positivo em escala global".

Sobre a TauliaA Taulia é uma fintech fornecedora de soluções de gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado às suas contas a pagar, contas a receber e estoque. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas utiliza a plataforma da Taulia para determinar quando querem pagar e serem pagas. A Taulia permite que seus clientes executem suas estratégias de capital de giro, apoiem fornecedores com pagamentos antecipados e contribuam para a construção de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP. Para obter mais informações, acesse www.taulia.com.

Sobre a EcoVadisA EcoVadis é a fornecedora mais confiável do mundo de classificações de sustentabilidade empresarial. Cadeias de suprimentos globais, instituições financeiras e empresas públicas confiam na EcoVadis para monitorar e melhorar o desempenho de sustentabilidade de seus negócios e parceiros comerciais. Apoiadas por uma poderosa plataforma de tecnologia, as classificações com base em evidências da EcoVadis são validadas por uma equipe global de especialistas e são adaptadas a mais de 200 categorias do setor, 160 países e empresas de todos os tamanhos. Suas tabelas de desempenho acionáveis oferecem referências, insights e uma jornada de melhoria orientada para práticas ambientais, sociais e éticas. Líderes do setor, como a Amazon, Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Salesforce, Bridgestone, BASF e ING Group estão entre as 90.000 empresas que colaboram com a EcoVadis para promover a resiliência, o crescimento sustentável e o impacto positivo no mundo inteiro. Saiba mais em ecovadis.com, Twitter ou LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005768/pt/

Contatos da mídia Amelia Graham Vested [email protected] [email protected] 07393 477057

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

