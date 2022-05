Comunicado do Business Wire :Patria

A Patria (Nasdaq:PAX) divulgou hoje seus resultados não auditados para o primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2022. A apresentação completa e detalhada dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Patria pode ser acessada na seção "Shareholders" (Acionistas) em https://ir.patria.com/.

Alex Saigh, CEO da Patria, afirmou: "Os resultados do primeiro trimestre refletem um excelente impulso para iniciar o ano e capacidade de recuperação diante de um cenário global desafiador. Nossa plataforma garantiu novas entradas de capital de US$ 1,5 bilhão em uma gama diversificada de produtos, o forte desempenho do investimento levou nossas taxas de desempenho líquidas acumuladas para mais de US$ 500 milhões e estamos no caminho certo para oferecer um crescimento de FRE [ganhos relacionados a taxas] de mais de 50% em 2022".

Destaques financeiros (em US$)

Os resultados de IFRS da Patria incluíram US$ 18,3 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre de 2022. A Patria gerou ganhos relacionados a taxas (FRE) de US$ 31,9 milhões no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 85% em relação aos US$ 17,3 milhões no mesmo período de 2021, com uma margem de FRE de 58%. Os ganhos distribuíveis foram de US$ 35 milhões no primeiro trimestre de 2022, ou US$ 0,24 por ação, um aumento de 90% em relação ao mesmo período de 2021 por ação.

Dividendos

A Patria declarou um dividendo trimestral de US$ 0,202 por ação aos titulares registros de ações ordinárias no fechamento dos negócios, em 2 de junho de 2022. Esse dividendo será pago em 16 de junho de 2022.

Teleconferência

A Patria realizará sua teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022 via webcast público em 10 de maio de 2022 às 10h (horário de Brasília). Para se inscrever e participar, acesse o seguinte link:

https://edge.media-server.com/mmc/p/cdw24zyk

Para aqueles que não puderem ouvir a transmissão ao vivo, haverá um replay do webcast na seção "Shareholders" (Acionistas) em https://ir.patria.com/ logo após a conclusão da chamada.

Sobre a Patria

A Patria é uma empresa líder em investimentos alternativos com foco na América Latina, tendo mais de 30 anos de história e ativos combinados sob gestão de US$ 27,6 bilhões, além de presença global com escritórios em nove cidades de quatro continentes. A Patria visa fornecer retornos consistentes em oportunidades atrativas de investimento de longo prazo que permitem a diversificação do portfólio por meio de seus produtos de Private Equity, Infraestrutura, Crédito, Ações Públicas e Imobiliário. Por meio de seus investimentos, a Pátria busca transformar indústrias e desobstruir contratempos, gerando retornos atrativos para seus investidores, ao mesmo tempo em que cria valor sustentável para a sociedade. Para mais informações, acesse www.patria.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, tal como alterada, e da Seção 21E da Lei do Mercado de Capitais dos Estados Unidos de 1934, tal como alterada. Você pode identificar essas declarações prospectivas mediante o uso de palavras como "perspectivas", "indicador", "acredita", "espera", "potencial", "continua", "pode", "irá", "deveria", "procura", "aproximadamente", "prevê", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou a versão negativa dessas palavras ou de outras comparáveis. Tais declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Portanto, existem ou existirão fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles indicados nestas declarações. Acreditamos que esses fatores incluem, mas não se limitam àqueles descritos na seção intitulada "Fatores de Risco" em nosso prospecto 424(b), pois tais fatores podem ser atualizados periodicamente em nossos registros periódicos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. ("SEC"), que podem ser acessados no site da SEC em www.sec.gov. Esses fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com outras declarações de advertência incluídas em nossos registros periódicos. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005638/pt/

Contato

Josh Wood Tel: +1 917 769 1611 [email protected] Andre Medina Tel: +1 345 640 4904 [email protected]

