Comunicado do Business Wire :OPEX® Corporation

A OPEX® Corporation, líder mundial em Automação de Próxima Geração com suas soluções inovadoras para automação de armazéns, documentos e correios participará pela primeira vez da LogiMAT, a maior feira internacional da Europa para soluções de intralogística e gerenciamento de processos.

A LogiMAT será realizada de 31 de maio a 2 de junho em Stuttgart (Alemanha). Os especialistas em automação da OPEX realizarão demonstrações contínuas ao vivo do sistema de classificação Sure Sort® e apresentarão todas as suas soluções de automação para armazéns projetadas para ajudar as empresas.

"Estamos empolgados em apresentar nossas soluções na LogiMAT pela primeira vez", disse John Sauer, diretor sênior de Desenvolvimento de Negócios Globais e Automação de Armazéns da OPEX. "A OPEX é líder em automação de armazéns há mais de 10 anos na América do Norte. À medida que continuamos crescendo e expandindo nosso alcance em toda a Europa, podemos ajudar ainda mais clientes a encontrar soluções de automação para melhorar seu fluxo de trabalho, acelerar mudanças e aumentar a eficiência em sua infraestrutura."

No início deste ano, a OPEX inaugurou uma instalação em Duisburg (Alemanha), onde clientes e revendedores de produtos têm a oportunidade de testar e interagir com o conjunto de soluções de automação para armazéns da OPEX, incluindo o Sure Sort.

Apresentado em 2017, o sistema de classificação robótica de itens pequenos Sure Sort revolucionou o atendimento de pedidos em centros de distribuição de comércio eletrônico do mundo inteiro. Com uma matriz compacta de locais de classificação que podem ser dimensionados e personalizados no espaço reduzido de uma única parede de vendas, o Sure Sort processa com rapidez e precisão até 2,4 mil itens por hora com mão de obra limitada.

O Sure Sort direciona facilmente uma grande variedade de artigos, incluindo itens cilíndricos, transparentes, em sacos de plástico e em pacotes de bolhas de até 2,27 kg. Ele pode lidar com produtos de até 38,1 cm de comprimento, 30,48 cm de largura e 15,24 cm de altura.

O Sure Sort é usado principalmente em:

-- Aplicativos de atendimento de pedidos para comércio eletrônico;

-- Distribuição em lojas de varejo (tijolo e argamassa);

-- Separação/pré-classificação de encomendas por código postal ou zona de correio para reduzir os custos de envio;

-- Kit para montagem de clubes de assinatura de produtos ou kits de entrega de refeições, por exemplo;

-- Logística reversa e reposição; e

-- Cross-docking de armazém, cross-docking de varejo e classificação para corredor onde o espaço é limitado.

A OPEX é verticalmente integrada - inovando, projetando, fabricando, vendendo e atendendo todas as suas soluções automatizadas. Isso se traduz no mais alto grau de equipamentos de qualidade, operações confiáveis, longevidade do produto e uma experiência excepcional do cliente.

Sobre a OPEX

OPEX Corporation é líder mundial em Automação de Próxima Geração, fornecendo soluções inovadoras e exclusivas para automação de armazéns, documentos e correios. Com sede em Moorestown (EUA) - e instalações em Pennsauken e (EUA), França, Alemanha, Suíça, Reino Unido e Austrália -, a OPEX possui mais de 1,6 mil funcionários que estão continuamente reimaginando e fornecendo soluções de tecnologia personalizadas e escaláveis que resolvem os desafios comerciais atuais e futuros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

