Comunicado do Business Wire :Enedym Inc.

Enedym Inc. ("Enedym"), uma empresa de tecnologia que desenvolve motores de relutância comutados (SRMs), propulsão elétrica e sistemas de força eletrificados de última geração, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Smartricity Inc. ("Smartricity"), uma empresa de software e motores elétricos industriais inteligentes. A parceria irá ajudar a fornecer motores de passo eólico de próxima geração e tecnologia relacionada para aumentar substancialmente a eficiência, o desempenho e a relação custo-benefício.

Utilizando a tecnologia exclusiva SRM da Enedym, Ventium - cujo nome é umacombinação das palavras latinas para vento (Ventus) e potência (Imperium) - aumenta a confiabilidade e eficiência das turbinas eólicas, o que leva a um aumento na produção de energia. Com o tempo, o aumento da produção de energia eólica irá substituir a geração de eletricidade de combustível fóssil, resultando em reduções significativas nas emissões de gases de efeito estufa. Além disto, o aumento da eficiência das turbinas eólicas reduz o custo da energia eólica, tornando os investimentos em energia eólica limpa mais atraentes. A Enedym e a Smartricity, parceira do consórcio, receberam recentemente US$ 2,4 milhões da Sustainable Development Technology Canada (SDTC) para comercializar e avançar a tecnologia do motor de passo eólico Ventium.

Como parte da cooperação, a Enedym e a Smartricity irão trabalhar para maximizar a contribuição que a energia eólica pode dar, ao abordar uma grande debilidade nas turbinas: baixa disponibilidade e fator de capacidade devido a sistemas de acionamento eólico não confiáveis e desatualizados em modelos 1.X-2.X MW. Os sistemas de passo no 1.X-2.X são um dos maiores contribuintes para o tempo de inatividade de turbinas, com estudos mostrando mais de 30% das falhas diretamente referentes a estes sistemas.

Dr. Ali Emadi, Fundador, Presidente e Diretor Executivo da Enedym disse: "Temos o prazer de anunciar este contrato com a Smartricity e alcançar juntos nossa meta de garantir que a infraestrutura de energia eólica possa operar de modo mais eficiente, confiável e econômico. É projetado que o apetite mundial por energia limpa acelere drasticamente, tanto para reduzir a dependência da geração de energia baseada em combustíveis fósseis estrangeiros como para garantir que os riscos geopolíticos sejam reduzidos. Estamos ansiosos por fazer parceria e trabalhar com a Smartricity, líderes do setor e empresas de energia renovável para impulsionar a inovação que nos levará a um futuro mais ecológico e seguro."

Michael Sonsogno, Cofundador e Diretor Executivo da Smartricity, disse: "A Smartricity construiu um arsenal de tecnologias revolucionárias de motores de todo o mundo e as combinou com o conhecimento especializado em aplicações de nossa equipe para enfrentar as principais debilidades nas áreas de energias renováveis, HVAC, mineração, petróleo e gás bem como setores de fabricação industrial. Na aplicação de passo eólico, o SRM foi o vencedor inequívoco quando combinado com nossas informações de campo do mundo real para produzir o SRM de passo eólico Ventium."

Sobre a Enedym Inc.

A Enedym é uma empresa startup de tecnologia da McMaster University. A empresa tem sede no McMaster Innovation Park em Hamilton, Ontário, Canadá. A Enedym é proprietária de mais de 60 patentes e pedidos de patentes pendentes e invenções relacionadas, desenvolvidas pela Cadeira de Pesquisa de Excelência do Canadá em Sistema de Força Híbrido, Dr. Ali Emadi e seu grupo de pesquisa no McMaster Automotive Resource Center (MARC) da McMaster University. A visão da Enedym é reduzir significativamente o custo de motores elétricos e sistemas de força eletrificados bem como impulsionar um novo paradigma em eletrificação através de novas tecnologias de acionamento de motores elétricos, controles e técnicas de digitalização. A Enedym pretende ajudar a salvar o planeta, um mercado de motores elétricos por vez. Para saber mais sobre a Enedym, acesse www.enedym.com e nosso canal no YouTube em Enedym YouTube.

Sobre a Smartricity Inc.

A Smartricity é uma empresa de software e motores elétricos industriais inteligentes. Os motores da Smartricity são criados com uso de tecnologias disruptivas de motores elétricos, software e análise de dados. Os motores altamente eficientes, ultraconfiáveis e sustentáveis da Smartricity irão aumentar drasticamente o tempo de atividade de ativos cruciais, reduzindo bem as emissões, o desperdício e a enorme pegada de carbono industrial. Para saber mais sobre a Smartricity e o SRM de passo eólico Ventium, acesse www.Smartricity.ca.

Contato

Kent Place Communications Melissa Sheer 917-690-2199 [email protected]

