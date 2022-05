Comunicado do Business Wire :DriveWealth, LLC

DriveWealth, LLC, uma empresa mundial de infraestrutura de tecnologia financeira que impulsiona o investimento em ações para fintechs, anunciou hoje a nomeação de Terry Angelos como Diretor Executivo Global. Esta nomeação irá respaldar o crescimento contínuo da DriveWealth, após um ano de transformação em que a empresa obteve um crescimento de 100% em clientes e receita, crescimento de 140% em seus negócios internacionais e um aumento de mais de 150% no número de funcionários em 2021.

As APIs da DriveWealth são utilizadas por mais de 100 fintechs mundiais, bancos desafiadores e carteiras digitais para comprar ações fracionárias de capital dos EUA e utilizar produtos de consultoria robótica que democratizam o acesso a uma nova classe de clientes financeiros. A empresa está bem posicionada para atender à crescente participação de mercado de usuários de aplicativos de carteira digital, que deve ultrapassar 4,4 bilhões até 2025, segundo a Juniper Research.

Nos EUA, as maiores carteiras de fintech, como a Cash App da Block Inc., usam o DriveWealth para trazer investimentos acessíveis e responsáveis a seus milhões de clientes. Comentando sobre o rápido crescimento da empresa, o Líder de Operações na Cash App, Jim Esposito, disse: "Reconhecemos desde cedo que uma parceria com a DriveWealth permitiria que a Cash App simplificasse o investimento e expandisse o acesso a todos. Ao permitir que os clientes comprem ações a um dólar por vez, a corretora de ações teve uma adoção significativa. Desde o lançamento, milhões de ativos da Cash App investiram bilhões de dólares através de APIs da DriveWealth."

"Hoje, há mais de um bilhão de pessoas que acessam serviços bancários e financeiros mediante carteiras digitais e neobancos, sendo que os clientes digitais estão cada vez mais investindo em ações dos EUA de dentro destes aplicativos. As APIs da DriveWealth e o modelo de propriedade fracionária de ações são a principal escolha para impulsionar esta experiência de investimento digital", disse Terry Angelos, o novo Diretor Executivo Global da DriveWealth. "Os altos mínimos e as compras de ações inteiras evitaram o acesso a ações dos EUA, sendo que a capacidade de começar a investir com pequenas quantias em dólares foi o motivador citado com mais frequência para começar a investir segundo uma recente pesquisa da DriveWealth. Estou ansioso para me unir a esta equipe e criar uma mudança significativa na vida financeira de milhões de pessoas em todo o mundo."

Toss Securities, uma carteira digital com liderança na Coreia do Sul, adicionou recentemente as APIs de investimento da DriveWealth. "Nossa parceria com a DriveWealth permitiu que a Toss Securities melhorasse nossa oferta de produtos, que nos levou a se tornar uma das principais empresas de comércio varejista da Coreia", disse Jaemin Park, Diretor Executivo da Toss Securities. "A capacidade de negociar ações fracionárias em tempo real e fazer transações durante o horário estendido do mercado dos EUA deu aos clientes da Toss Securities acesso sem precedentes aos mercados de ações dos EUA."

À medida que a DriveWealth entra em um ponto de inflexão chave, os marcos recentes incluem:

-- Expansão de sua equipe executiva com notáveis nomeações de executivos do Google e PayPal

-- Acesso proporcionado a investimentos fracionários acessíveis em mercados mal atendidos na África (Quênia, Uganda), Europa (Geórgia) e Ásia Pacífico (Coreia do Sul)

-- Reconhecimento obtido na Lista WealthTech100 de 2022 e dois Prêmios de Melhores Empresas para Trabalhar da Built In NYC

-- Permissão de investimento em criptomoedas através de uma experiência orientada por APIs para conectar perfeitamente os investidores de varejo de suas parcerias ao mercado de criptomoedas

Antes de fazer parte da DriveWealth, Terry trabalhou como Vice-Presidente Sênior, Chefe Global de Fintechs e Criptomoedas na Visa, onde foi responsável por liderar a estratégia mundial e os programas da empresa sobre como a Visa se envolve, investe e faz parcerias com clientes de fintechs e criptomoedas.

"A DriveWealth está no limiar de seu próximo estágio de crescimento", disse Bob Cortright, Fundador e Diretor Executivo atual da DriveWealth. "À medida que faço a transição para minha nova função como Presidente Executivo, estou na expectativa de trabalhar ao lado de Terry para revolucionar o investimento incorporado a nível mundial."

As APIs modernas da DriveWealth, corretagem totalmente integrada, recursos de compensação e infraestrutura comprovada são concebidas para oferecer suporte a dezenas de milhões de clientes que acessam ações dos EUA de fintechs e neobancos mais reconhecíveis da atualidade, incluindo Cash App da Block, Revolut, Chipper Cash, Toss Securities, GBM e Navy Federal.

Grupo Bursátil Mexicano (GBM)

"O povo do México comprou produtos feitos por empresas proeminentes dos EUA durante toda a vida, mas apenas indivíduos de alto patrimônio líquido tiveram a oportunidade de investir e se apropriar de marcas norte-americanas que amam", disse Pedro de Garay, Diretor Executivo do GBM. "Agora, mediante nossa parceria com a DriveWealth, todos no México podem usar o GBM para comprar as melhores ações internacionais, um peso por vez."

Navy Federal Financial Group

"A DriveWealth tem sido um boa parceria para nos ajudar a fornecer soluções de investimento a nossos membros, ao ajudá-los a melhorar sua segurança financeira e formar patrimônio a longo prazo nos últimos dois anos", disse Diane Young, Diretora de operações do Navy Federal Financial Group. "Estamos ansiosos por continuar este relacionamento sob a liderança de Terry."

Para mais informação sobre as ofertas da DriveWealth, incluindo sua ferramenta de consultoria robotizada Autopilot, recompensas de devolução de ações, rodadas e alternativas, entre outros, clique aqui.

DriveWealth, pioneira em negociação de ações fracionárias e investimento incorporado, é uma empresa de tecnologia visionária que capacita mais de 100 parcerias ao redor do mundo a envolver seus clientes, ao colocar os mercados na palma de suas mãos. Acreditamos que o futuro é fracionário, transacional e móvel. Cada dispositivo móvel deve ser uma porta de entrada para acessar produtos, serviços, consultorias e assistência de investimento e poupança para cidadãos de todas as idades, estágios de riqueza e níveis de experiência financeira em todo o mundo. O suporte consultivo da DriveWealth e a moderna plataforma de tecnologia baseada em nuvem, permitem que as parcerias ofereçam experiências de investimento de marca para impulsionar a aquisição, a fidelidade, a retenção e o crescimento da receita de clientes. Para mais informação, acesse drivewealth.com ou se conecte conosco no Twitter @DriveWealth ou no LinkedIn.

