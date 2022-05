Retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol é vendido por US$ 195 milhões

Um retrato de Marilyn Monroe feito por Andy Warhol em 1964 foi vendido nesta segunda-feira por 195 milhões de dólares em um leilão da Christie's, batendo o recorde para uma obra do século XX, que era ostentado por "As Mulheres de Argel", do pintor espanhol Pablo Picasso.

A obra de Warhol pertencia à Fundação dos irmãos Thomas e Doris Ammann, de Zurique, Suíça, que a vendeu juntamente com outras 35 peças de artistas como Robert Ryman, Francesco Clemente, Sturtevant e Cy Twombly, além de outras obras de Warhol, para destinar o valor arrecadado a projetos de saúde e educação destinados a melhorar a vida dos menores no mundo.

