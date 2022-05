Motim em prisão do Equador deixa dois mortos e cinco feridos

Pelo menos dois detentos morreram, e cinco ficaram feridos em um motim em uma prisão no centro do Equador, um mês depois de um massacre carcerário que deixou 20 mortos - informou o ministro do Interior, Patricio Carrillo, nesta segunda-feira (9).

"Cinco pessoas estão sendo atendidas no posto de saúde, e duas pessoas foram dadas como falecidas" pelo motim na prisão de Santo Domingo, disse Carrillo à imprensa.

O ministro acrescentou que "se evitou a fuga de cerca de 40 pessoas". Elas foram recapturadas "imediatamente" nos cercos externos do presídio armados por membros das Forças Armadas e da Polícia.

Nas prisões equatorianas, 350 detentos morreram brutalmente desde fevereiro de 2021, em meio a uma violência sem freio atribuída pelo governo ao confronto entre os grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

Este último motim começou na madrugada desta segunda no centro penitenciário de Bellavista, na província de Santo Domingo de los Tsáchilas, quando o grupo "Los Lobos" e uma de suas facções, a "R7", entraram em confronto, relatou o ministro.

De acordo com Carrillo, a polícia conseguiu entrar nos pavilhões de segurança média e mínima e está fazendo "ações operacionais" para controlar o de máxima.

