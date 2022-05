Blue Origin enviará primeiro turista brasileiro ao espaço

A Blue Origin lançará seu quinto voo espacial tripulado, levando a bordo o primeiro turista espacial brasileiro, o engenheiro Victor Correa Hespanha, além da primeira mulher nascida no México, anunciou nesta segunda-feira (9) a empresa criada por Jeff Bezos.

O mineiro Victor Hespanha, engenheiro de produção de 28 anos, será o primeiro 'criptonauta' da história.

A data do voo será anunciada em breve, segundo comunicado da Blue Origin.

Quando embarcar no foguete New Shepard, da companhia de Besos, ele realizará um sonho de criança com a ajuda da Crypto Space Agency (CSA), uma aliança que tem como objetivo aliar a tecnologia da indústria espacial ao poder financeiro dos mercados de criptomoedas para impulsionar a inovação.

Hespanha garantiu sua vaga ao adquirir um NFT (tolkien não fungível) pela primeira vez no que a CSA descreveu, em nota, como "um momento histórico que começa a revelar o impacto na vida real" que a web.3 e em particular os NFTs podem ter, "ao tornar a viagem espacial acessível para pessoas comuns".

"Eu comprei [o NFT] pensando na valorização potencial", disse Hespanha, citado no comunicado. "Eu nunca imaginei que o meu seria sorteado".

Hespanha será o segundo brasileiro a viajar ao espaço, depois do então astronauta Marcos Pontes, em 2006.

Nascida no México, Echazarreta, nascida em Guadalajara há 26 anos, se tornará a americana mais jovem a viajar ao espaço, graças ao programa de astronautas civis patrocinado pela Space for Humanity (Espaço para a Humanidade).

Sua vida encarna o sonho americano de milhares de famílias imigrantes com começo difícil. Ela chegou ao país aos sete anos e o processo de imigração a manteve distante de sua família durante cinco anos.

"Minha avó me disse: 'lembre-se que, embora estejamos separados, estamos debaixo do mesmo céu'. Esta mensagem sempre ficou gravada [...] para entender que todos estamos conectados no mesmo planeta, enfrentando os mesmos desafios, sem importar onde estamos fisicamente", afirmou a jovem, citada na página da Space for Humanity na internet.

Formada em engenharia elétrica, ela trabalhou quase quatro anos em um laboratório da Nasa e foi selecionada entre mais de 7.000 solicitantes de mais de cem países e representará as mulheres e minorias interessadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A nova missão, Shepard NS-21, será integrada, ainda, pelo investidor Evan Dick, piloto e presidente da Action Aviation Hamish Harding, aventureiro e cofundador da Dream Variation Ventures Jaison Robinson e do explorador e cofundador da empresa de capital privado Insight Equity Victor Vescovo.

Cada tripulante a bordo da NS-21 levará um postal ao espaço em nome da fundação Blue Origin Club for the Future.

O setor do turismo espacial está em expansão.

A Blue Origin já levou 20 pessoas acima da linha de Kármán, que marca o início do espaço, segundo a convenção internacional, a 100 km de altitude.

O foguete New Shepard é totalmente reutilizável e funciona com hidrogênio líquido e oxigênio, que não libera gases de efeito estufa na atmosfera.

O próprio Bezos, também fundador da Amazon, participou do primeiro voo tripulado da New Shepard, em julho de 2021.

A principal concorrente da Blue Origin para este tipo de voo é a Virgin Galactic, de Richard Branson.

