Bia Haddad sobe 13 posições no ranking da WTA e encosta no Top 50; Swiatek segue no topo

A brasileira Bia Haddad subiu 13 posições no ranking da WTA publicado nesta segunda-feira e agora é a número 52 mundo.

No domingo, Bia foi campeã do WTA 125 de Saint Malo, na França, derrotando na final a russa Anna Blinkova por 2 sets a 0 (7-6 e 6-3).

No Top 10, a polonesa Iga Swiatek se manteve na liderança, enquanto a tunisiana Ons Jabeur subiu três posições e agora é a número sete.

Jabeur foi campeã do WTA 1000 de Madri no sábado, ao derrotar na final a americana Jessica Pegula.

A tunisiana, de 27 anos, se tornou a primeira tenista árabe, tanto no masculino como no feminino, a ganhar um torneio da série 1000, os mais prestigiados do circuito depois dos Grand Slam.

- Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira:

1. Iga Swiatek (POL) 7.061 pts

2. Barbora Krejcikova (CZE) 5.011

3. Paula Badosa (ESP) 4.720

4. Maria Sakkari (GRE) 4.596

5. Anett Kontaveit (EST) 4.446

6. Karolina Pliskova (CZE) 4.152

7. Ons Jabeur (TUN) 3.895

8. Aryna Sabalenka (BLR) 3.721

9. Danielle Collins (EUA) 3.211

10. Garbiñe Muguruza (ESP) 3.135

11. Jessica Pagula (EUA) 3.040

12. Emma Raducanu (GBR) 2.914

13. Jelena Ostapenko (LET) 2.725

14. Belinda Bencic (SUI) 2.466

15. Coco Gauff (EUA) 2.410

16. Victoria Azarenka (BLR) 2.336

17. Elena Rybakina (CAZ) 2.316

18. Leylah Fernández (CAN) 2.191

19. Angelique Kerber (ALE) 2.178

20. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2.092

...

52. Bia Haddad (BRA) 1.099

