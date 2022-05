AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022 ATÉ TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2022

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Eleição da Assembleia Geral para o sucessor da Rússia ao Conselho de Direitos Humanos - 12H00

FAIRFAX (Estados Unidos) - Tribunal ouve processo de difamação de Johnny Depp contra Amber Heard, sobre artigo sobre suposto abuso doméstico - (até 20 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - O premiê italiano Mario Draghi é recebido por Joe Biden -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Primária republicana em Nebraska, onde Donald Trump apoia um candidato acusado de agressão sexual -

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación Actas del Copom - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Audiência da secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, no Senado - 12H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Missão virtual do FMI no Sri Lanka - (até 23)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Conferência de doadores para a Síria -

LONDRES (Reino Unido) - Discurso do Trono ao Parlamento estabelecendo as prioridades do governo -

(+) GENEBRA (Suíça) - Conferência de Imprensa Semanal da OMS (Covid-19, Ucrânia, etc) - 11H00

TROMSO (Noruega) - Arctic Frontiers, conferência anual sobre o Ártico - (até 11)

(+) CHISINAU (Moldávia) - Visita do secretário-geral da ONU -

(+) MADRI (Espanha) - Visita do presidente argentino Alberto Fernández -

PARIS (França) - Audiência de ex-detento de Guantánamo, julgado por propaganda jihadista na França - (até 13)

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Visita de Alena Douhan, relatora especial da ONU, para avaliar impacto negativo de sanções unilaterais - (até 18)

MARRAKECH (Marrocos) - Reunião Anual do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) - (até 12)

JERUSALÉM - Primeiro aniversário da guerra entre Israel e o Hamas -

(+) TEERÃ (Irã) - Visita de Enrique Mora, coordenador da UE sobre o nuclear -

Ásia-Pacífico

TAIPÉ (Taiwan) - Conferência de imprensa do ativista pró-democracia Lee Ming-che - 00H00

PEQUIM (China) - Inflação e preços ao produtor em abril - 23H30

SEUL (Coreia do Sul) - Abertura ao público do palácio presidencial, "a Casa Azul" -

África

ABIDJAN (Costa do Marfim) - Reunião COP15 da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) - (até 20)

Esportes

VIENA (Áustria) - Comitê executivo da Uefa -

QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conferência de doação para o petroleiro SAFER encalhado no Iêmen, organizada pelas Nações Unidas e Holanda -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Senado vota lei federal garantindo o direito ao aborto -

MOUNTAIN VIEW (Estados Unidos) - Google : conferência anual de desenvolvedores -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflación / IPCA - 09H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Venda do maior diamante branco já leiloado e de um diamante amarelo, parte da renda será doada ao CICV -

BRUXELAS (Bélgica) - A Comissão Europeia apresenta as suas propostas para reforçar os direitos das crianças (internet, luta contra o abuso sexual) -

(+) GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da OMS sobre a covid -

PARIS (França) - Publicação de uma coleção de discursos e um "discurso inédito aos franceses" pelo presidente ucraniano Zelensky -

VIENA (Áustria) - Visita do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres - (até 13)

GENEBRA (Suíça) - Publicação de um relatório da OIT sobre o impacto da guerra na Ucrânia no emprego no mundo - 09H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Coletiva de imprensa do chanceler Olaf Scholz e do presidente argentino Alberto Ángel Fernández - 11H30

Oriente Médio e África do Norte

MARRAKECH (Marrocos) - Reunião ministerial da coalizão anti-EI na presença do secretário de Estado Antony Blinken -

África

NAIRÓBI (Quênia) - Conferência de imprensa do FIDA para lançar uma iniciativa para segurança alimentar após a guerra na Ucrânia - 06H00

Esportes

ROMA (Itália) - Futebol : Copa da Itália: Juventus Turin - Inter Milan - 17H00

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21 -

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula covid-19, online, copresididoapelos Estados Unidos, Alemanha, Senegal e Belize -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula EUA-Asean - (até 13)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Agricola - 09H00

Europa

WANGELS (Alemanha) - Reunião dos Ministros das Relações Exteriores do G7 - (até 14)

BUCARESTE (Romênia) - Corte dá veredicto sobre o incêndio em uma boate de Bucareste em 2015 que matou 64 pessoas -

HELSÍNQUIA (Finlândia) - Presidente Sauli Niinisto comunica sua posição sobre adesão à OTAN -

(+) FÁTIMA (Portugal) - Peregrinação ao santuário de Fátima sem restrições sanitárias - 15H00 (até 13)

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Cúpula Japão - UE, com Ursula von der Leyen e Charles Michel -

Esportes

LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 22º dia - Tottenham versus Arsenal - 16H45

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo Tecer Trimestre ( 01/2022 - 03/2022) - 09H00

Europa

DUSAMBE (Tadjiquistão) - Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Comunidade de Estados Independentes (CEI), países da antiga URSS -

ESTUGARDA (Alemanha) - Reunião de ministros da Agricultura do G7 - 06H00 (até 14)

SÁBADO, 14 DE MAIO DE 2022

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Mobilização nacional em defesa do direito ao aborto -

Europa

BERLIM (Alemanha) - Reunião informal dos chanceler da Otan sobre a Ucrânia - (até 15)

TURIM (Itália) - Final do Eurovision -

MOSCOU (Rússia) - Reunião anual do Conselho de Diplomacia e Defesa, com o chanceler Lavrov -

(+) HELSÍNQUIA (Finlândia) - SDP se reúne para decidir apoio à candidatura finlandesa à Otan - 07H00

Esportes

(+) LONDRES (Reino Unido) - Futebol: Copa da Inglaterra, Final : Chelsea - Liverpool - 13H45

DOMINGO, 15 DE MAIO DE 2022

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Jornalista russo Mouratov leiloa medalha do Prêmio Nobel -

(+) MAUTHAUSEN (Áustria) - Aniversário da libertação do campo nazista de Mauthausen -

Oriente Médio e África do Norte

(+) LÍBANO - Eleições legislativas -

Ásia-Pacífico

(+) OKINAWA (Japão) - 50º aniversário da devolução dos Estados Unidos do arquipélago de Okinawa ao Japão -

África

(+) MOGADÍSCIO (Somália) - Eleição presidencial -

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2022

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Eclipse lunar total - 02H11

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Comissão Europeia atualiza previsões econômicas para 2022 -

TERÇA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2022

Mundo

(+) MUNDO - Dia internacional da luta contra a homofobia e a transforbia -

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Discurso do chanceler russo Lavrov -

(+) PARIS (França) - Leilão da guitarra símbolo da ruptura do Oasis -

(+) CANNES (França) - 75º edição do Festival de Cannes - (até 28)

África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) - A audiência é retomada no julgamento por corrupção do ex-presidente Zuma preso -

