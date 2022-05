Autoridades de Fiji apreendem iate de oligarca russo a pedido dos EUA

Autoridades da ilha de Fiji apreenderam um iate de 300 milhões de dólares que pertencia ao oligarca russo, Suleiman Kerimov, a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O órgão pediu a apreensão da embarcação por violar as sanções relacionadas a guerra na Ucrânia e por seus supostos vínculos com a corrupção, segundo um relatório do departamento nesta quinta-feira (5).

O "Amadea", uma iate de cinco anos e 106 metros, estava atracado em Lautoka (Fiji), no Pacífico Sul, quando as autoridades locais tomaram posse em virtude de uma ordem judicial dos Estados Unidos e um pedido do Departamento de Justiça.

"O Amadea está sujeito ao confisco com base em provável violação da lei dos EUA, incluindo a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência, lavagem de dinheiro e conspiração", disse o departamento em comunicado.

Kerimov integra um grupo de oligarcas russos "que se beneficiam do governo russo através da corrupção e sua atividade maligna em todo o mundo, inclusive na ocupação da Crimeia", afirmou o departamento.

Os Estados Unidos impuseram sanções a oligarcas russos próximos ao presidente, Vladimir Putin, como parte de uma série de sanções econômicas pela invasão na Ucrânia.

Kerimov, que tem feito uma fortuna como co-proprietário de importantes empresas financeiras e de energia russa, entre elas a Gazprom e Sberbank, é também funcionário do governo russo e membro do Conselho da Federação Russa, disse.

"Não há esconderijo para os bens dos criminosos que permitem o regime russo", disse o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, em um comunicado.

"O Departamento de Justiça será implacável em nossos esforços para responsabilizar os que facilitam a morte e a destruição que estamos presenciando na Ucrânia", completou Garland.

