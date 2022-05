Zelensky afirma que empresas têm papel crítico em guerra e cita US$ 600 bi em prejuízo

As empresas globais têm um papel crítico a desempenhar no isolamento da Rússia e em ajudar a Ucrânia a restaurar sua economia, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta terça-feira, 3, falando na Cúpula do Conselho de CEOs do Wall Street Journal em Londres. "O agressor precisa ser isolado. Isolamento econômico total e completo. Isso permitirá que a Ucrânia lute para defender nossos direitos", disse Zelensky. "Deixar o mercado russo é uma obrigação."

Os comentários de Zelensky, durante uma entrevista com o editor-chefe do jornal, Matt Murray, vieram quando a União Europeia se preparava para propor sanções mais rígidas com um embargo gradual às importações de petróleo russo, a saída de mais bancos russos da rede de pagamentos Swift e novas sanções direcionadas a pessoas que espalham desinformação.

Ao mesmo tempo, Zelensky usou um tom confiante, dizendo que a Ucrânia havia parado o avanço da Rússia e prometendo que liberaria seu território. "Estamos ganhando terreno e estamos afastando o exército russo", disse ele. O líder ucraniano disse que quer levar as forças russas de volta às suas posições antes da invasão de 24 de fevereiro e buscaria recuperar o controle sobre todo o território ucraniano, incluindo a Península da Crimeia que a Rússia tomou em 2014, por meio do diálogo.

Zelensky disse que a Rússia está tentando esmagar a economia da Ucrânia bloqueando portos e causou danos de US$ 600 bilhões. Ele exigirá reparações da Rússia após o fim da guerra, disse ele, acrescentando que a Ucrânia também precisaria de ajuda do Ocidente. Ele prometeu condições atraentes para empresas globais investirem após o fim da guerra, promovendo impostos mais baixos, uma população de mais de 40 milhões de pessoas e grandes recursos energéticos.

