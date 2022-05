Comunicado do Business Wire :YGG SEA

Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA), uma organização autônoma sub-descentralizada (subDAO) da startup de jogos de blockchain com base nas Filipinas Yield Guild Games (YGG), anunciou hoje a próxima Oferta Inicial DEX (IDO) de seu token $SEA na plataforma de lançamento Copper.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220429005356/pt/

(Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O leilão de lançamento do token $SEA irá começar na plataforma Copper em 9 de maio às 15:00 UTC e será executado até 14 de maio. Um total de 75 milhões de tokens $SEA foram alocados para venda pública por IDO, representando 7,5% do fornecimento total de um bilhão de tokens. O preço inicial está definido em US$ 0,50.

"A IDO é uma oportunidade exclusiva na vida de apreciar o apoio incondicional de nossa comunidade," disse a Cofundadora da YGG SEA, Irene Umar. "Estamos onde estamos devido à comunidade e gostaríamos que a comunidade possuísse um parte da YGG SEA por meio da IDO. DYOR, tudo o que posso dizer: o que você vê hoje é apenas o início do que irá ocorrer nos próximos meses."

$SEA é o token de governança da YGG SEA. Ele dá aos membros da comunidade o direito de votar em propostas de governança, alocações de recompensas do ecossistema, recursos / modelos de recompensa mais desejados que refletem as necessidades locais e oportunidades da lista de permissões para NFTs GameFi e não GameFi.

Uma vez que a comunidade está no centro da YGG SEA, a associação está comprometido em dar a todos a oportunidade e tempo de participar da IDO de modo justo e transparente. A Copper é a forma mais descentralizada e compatível de participar de uma configuração específica da Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs) do Balancer, permitindo uma distribuição mais equitativa de tokens a todos os participantes.

O Leilão de Lançamento do Token na Copper permite a descoberta de preços em tempo real, participação aberta e sem permissão bem como distribuição justa de tokens. Ele desincentiva robôs e baleias de vanguarda para colocar o token $SEA nas mãos do maior número possível de participantes.

A YGG SEA é a associação líder do Sudeste Asiático, tendo investido em 76 projetos desde novembro de 2021. Dez jogos se tornaram acessíveis a membros da associação YGG SEA e muitos mais serão lançados ainda este ano. Atualmente, possui escritórios na Indonésia, Tailândia, Malásia e Vietnã. Após a IDO, a YGG SEA planeja expandir a três países adicionais dentro de seis meses, com cobertura completa da SEA planejada até 2024.

A YGG SEA havia levantado US$ 15 milhões em duas rodadas de investidores notáveis, incluindo Crypto.com Capital, Animoca Brands, Solana Ventures, Polygon e outros.

Sobre a YGG SEA

YGG SEA, a primeira subDAO da Yield Guild Games, é uma organização autônoma descentralizada para aquisição e gestão de NFTs utilizados no metaverso. Sua missão é criar a maior e mais sustentável economia virtual do Sudeste Asiático. A YGG SEA é membro fundador da Asia Blockchain Gaming Alliance.

Para mais informação, acesse:Site | Twitter | Discord | Telegram

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220429005356/pt/

Contato

Dominick Steer, [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags