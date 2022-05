Peruanos seguem usando máscaras mesmo após suspensão da exigência

No Peru, o país com a maior taxa de mortalidade por covid-19, grande parte das pessoas segue usando máscaras nas ruas para prevenir as infecções, ainda que sua obrigatoriedade tenha sido suspensa no domingo, observaram nesta segunda-feira (2) jornalistas da AFP.

Nas ruas do centro de Lima e do distrito turístico de Miraflores, a maioria dos transeuntes utilizava máscara um dia após cair sua exigência em espaços abertos.

O mesmo ocorria em outras áreas da capital, de 10 milhões de habitantes, e nas regiões de Ica (sul) e Ánchash (norte), onde a proteção também já não é mais obrigatória, segundo a mídia local.

"Decidi não usar máscara na rua, mas em espaços fechados eu uso, pois tenho ainda medo de me infectar", disse à AFP Johnny Samaniego, morador de Lima de 52 anos.

Desde domingo, é voluntária a utilização da máscara ao ar livre nas regiões que têm 80% da população vacinada contra a covid-19. Seu uso segue obrigatório, porém, em estabelecimentos fechados, onde também é preciso apresentar comprovante de vacinação.

Mais de 80% da população peruana acima dos 12 anos está vacinada com duas doses e 74,1% com uma terceira dose, de reforço, de acordo com dados oficiais.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula mais de 3,5 milhões de casos e 212 mortes por covid-19. São 6.542 mortes por milhão de habitantes, segundo a Universidade John Hopkins.

