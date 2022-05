Biden recebe pais de jornalista americano sequestrado na Síria

O presidente Joe Biden recebeu nesta segunda-feira na Casa Branca os pais de Austin Tice, jornalista americano sequestrado há quase uma década, quando cobria a guerra na Síria.

"O presidente reiterou seu compromisso de continuar trabalhando por todas as vias disponíveis para garantir o retorno de Austin, longamente aguardado por sua família", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki. "A reunião de hoje se baseou em múltiplos encontros entre a família Tice e o presidente da equipe de segurança nacional, que manterá contato regular com os Tice e com outras famílias de americanos sequestrados ou detidos erroneamente no exterior."

A reunião aconteceu depois que Biden e os pais do jornalista participaram, no último sábado, do jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, onde Tice foi homenageado, além de outros jornalistas mortos, feridos ou detidos quando cobriam conflitos.

Jornalista independente e ex-fuzileiro naval americano, Tice foi capturado em um posto de controle próximo a Damasco em 2012. Desde então, foi divulgado apenas um vídeo em que ele aparece.

