Barcelona e Lyon farão a final da Champions feminina

O Barcelona se classificou para a final da Liga dos Campeões da Europa feminina mesmo com a derrota na Alemanha por 2 a 0 para o Wolfsgurg neste sábado, já que no jogo de ida das semifinais conseguiu uma goleada por 5 a 1 no Camp Nou.

Tabea Wassmuth e Jill Roord marcaram no segundo tempo os gols da vitória do time alemão.

"Mostramos nossa verdadeira cara e proporcionamos um bom jogo aos espectadores", comentou a goleira e capitã do Wolfsburg, Almuth Schult.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Hoje foi um exemplo de que não é fácil chegar a uma final de Champions", disse depois do jogo a zagueira do Barcelona Mapi León.

O adversário do Barça na final será o Lyon, que hoje derrotou novamente o Paris Saint-Germain, desta vez por 2 a 1, depois da vitória em casa no primeiro jogo por 3 a 2.

Jogando em Paris, o Lyon garantiu sua classificação com gols da atacante Ada Hegerberg e da zagueira Wendie Renard, enquanto Marie-Antoinette Katoto balançou as redes para o PSG.

A final entre Barcelona e Lyon será disputada no dia 21 de maio no Juventus Stadium, em Turim.

ryj/dr/cb

Tags