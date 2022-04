David Silva renova por mais um ano com a Real Sociedad

O meia espanhol David Silva estendeu seu contrato com a Real Sociedad por mais um ano, até junho de 2023, anunciaram nesta sexta-feira ambas as partes.

"Muito feliz de continuar por mais uma temporada", escreveu no Twitter o jogador de 36 anos, campeão do mundo com a seleção espanhola em 2010.

"Foi fácil tomar a decisão com um clube e uma torcida como a da Real", acrescentou Silva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, o clube basco também se mostrou satisfeito com a renovação e elogiou o meia.

"Seus domínios, seus dribles, sua visão de jogo e suas assistências continuarão a surpreender a família 'realista'. Seu futebol e sua magia continuarão por pelo menos mais uma temporada".

Na Real Sociedad desde 2020, David Silva foi campeão pelo clube da Copa do Rei no ano passado.

O time atualmente é o sexto colocado no Campeonato Espanhol e briga por vaga nas competições europeias da próxima temporada.

al/dr/cb

Tags