FMI alerta para riscos de agitação social na África por alta dos preços dos alimentos

A disparada dos preços dos alimentos pela guerra na Ucrânia aumenta "os riscos de agitação social" na África, alertou nesta quinta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI), 14 anos após as "revoltas da fome".

"Estamos muito preocupados com a recente disparada dos preços dos alimentos e do combustível no continente", afirmou à AFP o diretor para a África do FMI, Abebe Aemro Selassie, que destacou os riscos de "protestos sociais" em um determinado número de países.

De acordo com um relatório regional do Fundo apresentado nesta quinta-feira, "os temores pela segurança alimentar aumentaram claramente" com a guerra na Ucrânia e a explosão dos preços dos alimentos aumentam "os riscos de agitação social" em países vulneráveis do continente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aumento dos preços dos alimentos não tem precedentes: um novo recorde foi registrado em março, superando o anterior, de 2011, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que inclui as tarifas dos óleos vegetais, os cereais e laticínios.

alb/soe/rhl/mar/zm/fp

Tags