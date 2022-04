Flamengo vence Universidad Católica e se isola na liderança do Grupo H da Libertadores

O Flamengo derrotou a Universidad Católica em Santiago por 3 a 2 nesta quinta-feira e se isolou na liderança do Grupo H da Copa Libertadores da América.

Gabigol (2x) e Lázaro marcaram para o 'Rubro-Negro', enquanto o time chileno descontou com dois gols contra, um de Isla e outro de Pablo.

O Flamengo mais uma vez mostrou a força da dupla de ataque formada por Bruno Henrique e Gabigol para conseguir sua terceira vitória em três jogos nesta fase de grupos da Libertadores.

Já a Católica abusou dos erros defensivos e da falta de criatividade, ficando em posição delicada para conseguir chegar às oitavas de final.

Com este resultado, o Flamengo chega a nove pontos e está muito próximo da classificação. Já o time chileno fica em terceiro com duas derrotas e uma vitória. O Talleres da Argentina é o vice-líder com seis pontos e o Sporting Cristal do Peru, na lanterna, ainda não pontuou.

