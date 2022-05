Comunicado do Business Wire :TelevisaUnivision, Inc.

TelevisaUnivision, Inc.:

Destaques e resumo financeiro do primeiro trimestre de 20221

-- Fechamos a fusão transformadora entre a Univision e os negócios de conteúdo da Televisa em 31 de janeiro, criando a TelevisaUnivision, líder global em mídia em espanhol.

-- Lançamos com sucesso o serviço ViX AVOD em 31 de março, com uma plataforma de assinatura premium a seguir no segundo semestre do ano.

-- A TelevisaUnivision apresentou fortes resultados financeiros (todos os resultados pro forma)2. A receita consolidada pro forma do trimestre cresceu 12,2% em relação ao ano anterior. A receita de publicidade aumentou 12,0% e a receita de assinatura e licenciamento aumentou 14,3%, refletindo um crescimento sólido nos EUA e no México, em base pro forma. O OIBDA ajustado aumentou 6,7% pro forma, uma vez que o crescimento da receita financiou integralmente os investimentos em streaming.

-- O portfólio combinado da empresa de redes de transmissão e cabo dos EUA aumentou as classificações do horário nobre em 9% em relação ao ano anterior - a grande empresa de mídia de crescimento mais rápido nos EUA.

-- A participação de nosso portfólio de ativos lineares dos EUA no horário nobre em espanhol aumentou 430 bps para 63,6%; nossa participação no horário nobre da Total Television subiu 100 bps para 6,5%.

-- A rede Univision sustentou o impulso do quarto trimestre de 2021 e alcançou um crescimento de 23% no horário nobre, o maior crescimento entre todas as principais redes dos EUA.

-- As redes mexicanas da Companhia aumentaram sua participação no mercado de transmissão durante a semana de 54 para 60%.

-- No México, nossas redes aumentaram as classificações de transmissão em 13%, impulsionadas pela rede principal "Las Estrellas".

"Nosso primeiro trimestre de 2022 demonstrou claramente o grande potencial de nossa empresa agora combinada. Continuamos avançando como a empresa de mídia e entretenimento que mais cresce. Estamos vendo resultados fantásticos em geral, incluindo vendas de anúncios e receita de distribuição crescendo dois dígitos, o que nos deixa muito otimistas em relação ao resto do ano", disse Wade Davis, CEO da TelevisaUnivision. "Em 31 de março de 2022, lançamos nosso serviço de streaming, ViX, apresentando nosso nível AVOD a uma tremenda emoção, e isso é apenas o começo. Nossa estratégia orientada para o crescimento é apoiada por classificações que aumentam 23% na rede Univision, a mais alta entre todas as principais redes dos EUA. No México, nos distanciamos ainda mais da concorrência com 60% de participação de mercado de transmissão durante a semana. Estou em êxtase por aproveitar esse momento com uma equipe de classe mundial que já está trabalhando como uma."

Discussão dos Resultados Financeiros e Operacionais

Os números "Conforme relatado" nas tabelas abaixo incluem apenas Univision Communications, Inc. até 31 de janeiro de 2022 e incluem os negócios de conteúdo combinados da Univision e Televisa de 1º de fevereiro a 31 de março de 2022. Em 2021, os números "conforme relatado" incluem apenas os resultados da Univision.

Os números "Pro Forma" são ajustados para incluir o negócio de conteúdo da Televisa para todo o primeiro trimestre de 2021 e todo o primeiro trimestre de 2022 para fins comparativos equivalentes.

A Companhia decidiu que, para fins comparáveis, todas as explicações serão feitas em base pro forma.

-0- *T Três meses encerrados em 31 de março (não auditado, em milhões) 20222021 Conforme relatado% da alteração% Pro Forma ChangeConforme relatadoPro Forma2Conforme relatadoPro Forma2 Anúncio $ 522 $ 569 $ 343 $ 508 52,2 % 12,0 % Assinatura e licenciamento 376 407 269 356 39,8 % 14,3 % Outros 27 29 22 32 22,7 % (9,4 )% Receita total 925 1.005 634 896 45,9 % 12,2 % Total Desp Op 559 608 382 524 46,3 % 16,0 % OIBDA ajustado 3 366 397 252 372 45,2 % 6,7 % Lucro líquido $ 36 N/A $ 66 N/A *T

-0- *T Três meses encerrados em 31 demarço(não auditado, em milhões) 2022 2021% Pro Forma Change Conforme relatado% da alteraçãoEUAMéxicoPro FormaConforme relatadoEUAMéxicoPro FormaConforme relatado Anúncio $ 392 $ 177 $ 569 $ 522 $ 343 $ 165 $ 508 $ 343 12,0 % 52,2 % Assinatura e licenciamento 310 97 407 376 269 87 356 269 14,3 % 39,8 % Outros 12 17 29 27 22 10 32 22 (9,4 )% 22,7 % Receita total $ 714 $ 291 $ 1.005 $ 925 $ 634 $ 262 $ 896 $ 634 12,2 % 45,9 % *T

Salvo indicação em contrário, todas as comparações são pro forma, ano após ano.

Classificações e público-alvo

-- Nos EUA, a Univision foi a rede com classificação nº 2 em toda a TV nos resultados de varredura de fevereiro pela primeira vez na história da empresa.

-- No México, nossas redes registraram seu melhor desempenho de classificação desde 2014, com a audiência de nossos canais de transmissão aumentando 12% ano a ano e mantendo todos os 20 dos 20 programas mais bem avaliados.

Demonstração de resultados

-- A receita consolidada da TelevisaUnivision cresceu 12,2% ano a ano no primeiro trimestre de 2022, atingindo US$ 1,005 bilhão.

-- A receita de publicidade no primeiro trimestre de 2022 aumentou 12,0%, para US$ 569 milhões, em comparação com US$ 508 milhões no mesmo período anterior. - O aumento de 14,3% na receita de publicidade nos EUA foi impulsionado pelo muito bem-sucedido Upfront 2021/2022, que teve o maior crescimento de volume e preço da história da Companhia, ativações de novas marcas, crescimento em contas de baixo volume anteriormente e melhorias em todas as principais setores. - A receita publicitária do México cresceu 7,3% ano a ano. Esse resultado reflete nosso recorde de 2022 Upfront de 14% e forte demanda de clientes em todos os setores.

-- A receita de assinatura e licenciamento para o primeiro trimestre de 2022 aumentou 14,3% para US$ 407 milhões em comparação com US$ 356 milhões no mesmo período anterior. -O aumento se deveu principalmente a aumentos em MVPDs virtuais e à Reorganização (conforme definido abaixo) que a Empresa tomou em maio do ano passado, parcialmente compensado por quedas nos MVPDs tradicionais.

-- As despesas operacionais totais para o primeiro trimestre de 2022 aumentaram 16,0% ano a ano, para US$ 608 milhões. - O aumento deveu-se principalmente a investimentos em nosso negócio de streaming, aumentos nos custos gerais de esportes, entretenimento e programação de notícias e investimentos em vendas e marketing avançados soluções.

-- O OIBDA ajustado aumentou 6,7%, pois os investimentos em streaming foram mais do que compensados pelo crescimento da receita.

Fluxo de Caixa e Balanço Patrimonial

-- Os fluxos de caixa usados nas atividades operacionais foram de US$ 78,4 milhões no primeiro trimestre de 2022 em comparação com os fluxos de caixa fornecidos pelas atividades operacionais de US$ 112,3 milhões no mesmo período anterior. - O aumento do uso de caixa se deve principalmente aos custos de programação mais altos.

-- As atividades de investimento incluíram despesas de capital de US$ 26,4 milhões no primeiro trimestre de 2022, em comparação com US$ 7,6 milhões no mesmo período anterior.

-- A dívida líquida com o OIBDA Ajustado caiu de 7,0X para 5,3X, após o fechamento da fusão em 31 de janeiro.

-- A Companhia encerrou o trimestre com US$ 528,8 milhões em caixa e tem liquidez incremental com linhas de crédito disponíveis.

Acontecimentos recentes

Combinação de negócios Televisa-Univision

Em 31 de janeiro de 2022, o Grupo Televisa, S.A.B ("Televisa"; NYSE:TV; BMV:TLEVISA CPO) e a Univision Holdings II, Inc. ("UH Holdco") (juntas com sua subsidiária integral, a Univision Communications Inc., "Univision") anunciaram hoje a conclusão da transação entre o conteúdo de mídia e ativos de produção da Televisa e a Univision. A nova empresa, chamada TelevisaUnivision, Inc. (a "Empresa" ou "TelevisaUnivision"), cria a principal empresa mundial de mídia e conteúdo em idioma espanhol. A TelevisaUnivision produzirá e entregará conteúdo premium para suas próprias plataformas e outras, fornecendo ao mesmo tempo soluções inovadoras para anunciantes e distribuidoras no mundo inteiro.

A transação reúne o conteúdo mais atraente e propriedade intelectual com as plataformas de mídia mais abrangentes nos dois maiores mercados do idioma espanhol no mundo. Os quatro canais de transmissão, 27 canais de TV paga, estúdio de cinema Videocine, serviço de vídeo sob demanda por assinatura Blim TV da Televisa, e a marca registrada Televisa, foram combinados com os ativos da Univision nos EUA, que incluem as redes de transmissão Univision e UniMás, nove redes a cabo em espanhol, 59 estações de televisão e 57 estações de rádio em importantes mercados hispânicos nos EUA, além da plataforma de vídeo sob demanda PrendeTV AVOD. Juntas, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo e propriedade intelectual em espanhol no mundo, e a ferramenta mais prolífica de conteúdo em espanhol de longa duração no setor. Como resultado da combinação, a TelevisaUnivision alcança mais de 60% dos respectivos públicos de TV nos Estados Unidos e México. Incluindo televisão, digital, streaming e áudio, a Empresa alcança mais de 100 milhões de falantes do espanhol diariamente, mantendo posições de liderança nos dois mercados.

Transação de reorganização

Em 12 de março de 2021, a Univision Holdings, Inc ("UHI") celebrou um acordo de reorganização, encerrado em 18 de maio de 2021, segundo o qual, entre outras coisas, a UH Holdco (formalmente conhecida como Searchlight III, UTD, L.P. "Searchlight") tornou-se o proprietário de 100% do capital social emitido e em circulação da UHI por meio de uma série de transações (a "Reorganização"). Antes da Reorganização, a UH Holdco detinha uma participação minoritária na UHI. Após a consumação da Reorganização, a entidade Searchlight existente foi convertida em uma corporação de Delaware e renomeada como Univision Holdings II, Inc. Como resultado da Reorganização, uma nova base contábil foi estabelecida em 18 de maio de 2021 (a "Data da Reorganização"), o que resultou na remensuração dos ativos da Companhia obtidos e passivos assumidos a valor justo nessa data. Os períodos anteriores à data da reorganização são identificados como "Antecessor" e o período posterior à data da reorganização é identificado como "Sucessor".

TELECONFERÊNCIA

A TelevisaUnivision realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre às 11h. horário da costa Leste/8h Horário do Pacífico na quarta-feira, 11 de maio de 2022. Para participar da teleconferência, disque (888) 632-3382 (nos EUA) ou (785) 424-1675 (fora dos EUA) quinze minutos antes do início da chamada e forneça a seguinte senha: Univision. Uma reprodução da teleconferência ficará disponível por sete dias. Para acessar a reprodução, disque (800) 925-9941 (nos EUA) ou (402) 220-5395 (fora dos EUA).

Sobre a TelevisaUnivision, Inc.

Como principal empresa mundial em mídia e conteúdo em língua espanhola, a TelevisaUnivision possui a maior biblioteca de conteúdo próprio e recursos de produção líderes do setor que alimentam suas ofertas de streaming, televisão digital e linear, bem como suas plataformas de rádio. O portfólio de mídia da Empresa inclui as redes de transmissão Univision e UniMás, líderes nos Estados Unidos e a Las Estrellas e Canal 5 no México. A TelevisaUnivision é o lar de 36 redes a cabo em espanhol, incluindo a Galavisión e a TUDN, a rede de esportes em espanhol n.º 1 nos EUA e México. Com o portfólio mais atraente de direitos de esportes no idioma espanhol no mundo, a TelevisaUnivision solidificou sua posição como o Lar do Futebol. A TelevisaUnivision também possui e administra 59 estações de TV nos Estados Unidos e quatro canais de transmissão no México afiliados a 222 estações de televisão, estúdio Videocine, e Uforia, o Lar da Música Latina, que engloba 57 estações de rádio norte-americanas próprias ou operadas, uma série de eventos ao vivo e uma robusta presença de áudio digital. A TelevisaUnivision é o lar dos serviços de streaming global Vix e Blim TV, que juntos hospedam mais de 50 mil horas de programação de alta qualidade, em espanhol, de renomados produtores e talentos de ponta. Os proeminentes ativos digitais da Empresa incluem a Univision.com, Univision NOW e vários aplicativos digitais de alta categoria.

Para mais informações, acesse televisaunivision.com.

Declarações prospectivas/de Porto Seguro

Algumas declarações contidas neste comunicado à imprensa constituem "declarações prospectivas", com o significado atribuído ao termo na Lei da Reforma de Litígio de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas por termos como "antecipar", "planejar", "pode", "pretender", "irá", "esperar", "acreditar", "otimista" ou o negativo desses termos , e expressões semelhantes destinadas a identificar declarações prospectivas.

Essas declarações prospectivas refletem nossas visões atuais com relação a eventos futuros são baseadas em suposições e estão sujeitas a riscos e incertezas. Além disso, essas declarações prospectivas apresentam nossas estimativas e suposições apenas na data deste comunicado de imprensa. Não assumimos qualquer obrigação de modificar ou revisar quaisquer declarações prospectivas para refletir circunstâncias ou eventos que ocorram após a data em que as declarações prospectivas foram feitas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem: riscos e incertezas relacionados e interrupções nos negócios e operações da Empresa causados pela integração contínua dos negócios de conteúdo da Televisa após o fechamento dos riscos e incertezas da Combinação de Negócios da TelevisaUnivision com relação à nossa capacidade de executar nossa estratégia de crescimento; riscos e incertezas quanto à natureza evolutiva e incerta da pandemia do COVID-19 e seu impacto na Empresa, no setor de mídia e na economia em geral, incluindo interferência ou aumento do custo da produção e produção da Empresa ou de seus parceiros programação, mudanças na receita de publicidade, suspensão de eventos esportivos e outros eventos ao vivo e interrupções nas operações da Empresa; e outros fatores descritos em "Declarações de Previsão" no Pacote de Relatórios da Empresa. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a esses riscos e incertezas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa.

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. E SUBSIDIÁRIASDEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES CONSOLIDADAS(Não auditado e em milhares) Três meses encerrados em 31 de março de 2022Três meses encerrados em 31 de março de 2021(Sucessor) 4(Predecessor) 4 Receita $ 924.700 $ 633.700 Despesas operacionais diretas 342.800 240.700 Vendas, despesas administrativas e gerais 247.900 144.700 Perda por imparidade - 24.500 Reestruturação, rescisão e encargos relacionados 13.700 4.000 Depreciação e amortização 114.900 35.000 (Ganho) perda em disposições (11.900 ) 300 Receita operacional 217.300 184.500 Outras despesas (rendimentos): Despesa com juros 114.800 110.400 Receita de juros (500 ) - Amortização de custos de financiamento diferidos 2.400 4.100 Custos relacionados à aquisição e outros, líquidos 44.400 (13.500 ) Receita antes de imposto de renda 56.200 83.500 Provisão para impostos sobre o rendimento 20.200 17.500 Lucro líquido $ 36.000 $ 66.000 *T

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. E SUBSIDIÁRIASBALANÇO CONSOLIDADO(em milhares, exceto para dados de ação e por ação) 31 de março de 202231 de dezembro de 2021ATIVOS Ativos circulantes: Caixa e equivalentes de caixa $ 528.800 $ 647.000 Caixa restrito - 1.071.300 Contas a receber, menos provisão para devedores duvidosos de US$ 55.000 em 2022 e US$ 4.400 em 2021 1.218.900 669.000 Direitos do programa e pré-pagamentos 699.800 91.800 Ativos fiscais diferidos 442.900 - Imposto de renda 50.100 1.900 Despesas pré-pagas e outras 178.900 96.400 Total dos ativos circulantes 3.119.400 2.577.400 Líquido de bens imóveis e equipamentos 971.600 466.300 Ativos intangíveis, líquido 6.889.900 5.194.100 Fundo de comércio 7.703.500 5.444.400 Direitos do programa e pré-pagamentos 122.500 41.000 Investimentos 228.900 98.100 Ativos de direito de uso de arrendamento operacional 185.100 164.100 Outros ativos 120.700 70.000 Total de ativos$ $ 19.341.600 $ 14.055.400 PASSIVO E PATRIMÔNIO DE ACIONISTAS Passivos circulantes: Contas a pagar e passivo adquirido $ 888.600 $ 549.600 Receita diferida 457.000 68.400 Passivos circulantes de arrendamento operacional 48.300 43.200 Parcela circulante da dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro 57.600 30.400 Total do passivo circulante 1.451.500 691.600 Dívidas de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro 9.942.700 8.468.600 Passivos fiscais diferidos, líquido 1.238.700 1.058.100 Receita diferida 78.800 167.500 Passivos de arrendamento operacional não circulantes 184.200 169.400 Outros passivos de longo prazo 197.200 105.000 Passivos totais 13.093.100 10.660.200 Patrimônio líquido: Ações ordinárias, valor nominal de $ 0,01; 100.000 ações autorizadas em 2022 e 2021, 1.000 ações emitidas e em circulação em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 - - Capital pago adicional 5.781.100 3.293.600 Lucros não distribuídos 121.500 85.500 Outros resultados abrangentes acumulados 345.900 16.100 Total do patrimônio líquido 6.248.500 3.395.200 Passivo e patrimônio líquido total $ 19.341.600 $ 14.055.400 *T

-0- *T UNIVISION COMMUNICATIONS INC. E SUBSIDIÁRIASDEMONSTRATIVOS DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS Fluxos de caixa das atividades operacionais: Três meses encerrados em 31 de março de 2022Três meses encerrados em 31 de março de 2021(Sucessor)(Predecessor) Lucro líquido $ 36.000 $ 66.000 Ajustes para reconciliar a receita líquida com o valor líquido em caixa fornecido pelas (usado em) atividades operacionais: Depreciação 42.100 20.600 Amortização de ativos intangíveis 72.800 14.400 Amortização de custos de financiamento diferidos 2.300 4.100 Amortização dos direitos do programa e pagamentos antecipados 178.900 47.200 Impostos diferidos 4.200 12.700 Compromissos de publicidade diferida sem dinheiro (2.900 ) (11.200 ) Perda por imparidade - 24.500 Remuneração baseada em ações 18.500 2.300 (Ganho) perda em disposições (11.900 ) 300 Outros itens não monetários (13.400 ) (16.000 ) Alterações nos ativos e passivos: Contas a receber, líquidas 56.000 59.200 Direitos do programa e pré-pagamentos (229.500 ) (55.900 ) Despesas pré-pagas e outras 10.600 (4.200 ) Contas a pagar e passivo adquirido (158.000 ) (68.100 ) Receita diferida (93.500 ) (1.500 ) Outros passivos de longo prazo 5.500 (1.100 ) Outros ativos 3.900 19.000 Caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades operacionais (78.400 ) 112.300 Fluxos de caixa das atividades de investimento: Despesas de capital (26.400 ) (7.600 ) Produto na venda de investimentos e outros ativos 12.600 34.200 Investimentos e outras aquisições (14.700 ) (24.100 ) Aquisição de negócios, líquido de caixa adquirido (3.034.100 ) - Caixa líquido (usado) fornecido por atividades de investimento (3.062.600 ) 2.500 Fluxos de caixa das atividades de financiamento: Produto da emissão de dívida de longo prazo 1.050.000 - Pagamentos de dívidas de longo prazo e arrendamentos financeiros (11.000 ) (53.300 ) Pagamentos de dívidas rotativas - (57.000 ) Pagamentos de taxas de refinanciamento (47.800 ) - Pagamentos de juros de swap (9.400 ) - Pagamentos de dividendos em nome da TelevisaUnivision, Inc. (6.900 ) - Recompra de ações ordinárias (2.100 ) - Pagamento de imposto relacionado à liquidação líquida de ações (1.800 ) (800 ) Contribuição de capital da Controladora, líquida de taxas 1.002.400 - Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de financiamento 1.973.400 (111.100 ) Aumento líquido (diminuição) em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito (1.167.600 ) 3.700 Efeitos das alterações de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito 3.800 - Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período 1.720.100 525.400 Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, fim do período 5 $ 556.300 $ 529.100 *T

RECONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

A Administração da Companhia avalia o desempenho operacional para planejar e prever operações de negócios futuras considerando o OIBDA Ajustado (conforme descrito abaixo), OIBDA Core Ajustado2 (conforme descrito abaixo) e OIBDA Ajustado por Crédito Bancário (conforme descrito abaixo). A administração também usa o Bank Credit Adjusted OIBDA para avaliar a capacidade da Companhia de cumprir certas cláusulas financeiras contidas nas linhas de crédito com garantia sênior da Companhia e nas escrituras que regem suas notas seniores. OIBDA Ajustado, Core OIBDA Ajustado e OIBDA Ajustado a Crédito Bancário eliminam os efeitos de alguns itens que a Companhia não considera indicativos de seu desempenho operacional core. O OIBDA Ajustado e o Core OIBDA Ajustado representam o resultado operacional antes da depreciação, amortização e alguns ajustes adicionais ao resultado operacional. O Core OIBDA ajustado também exclui o impacto de alguns itens que foram excluídos para permitir a comparabilidade entre os períodos, pois tais itens não ocorrem em todos os períodos. No cálculo do OIBDA Ajustado e do Core OIBDA Ajustado, o resultado operacional (prejuízo) da Companhia é ajustado pela remuneração baseada em ações e outros encargos não monetários, encargos de reestruturação e rescisões, bem como alguns itens incomuns e infrequentes e outros itens não operacionais. O OIBDA Ajustado por Crédito Bancário representa o OIBDA Ajustado com certos ajustes adicionais permitidos sob as linhas de crédito com garantia sênior da Companhia e suas escrituras que regem as notas seniores que incluem acréscimos e/ou deduções, conforme aplicável, para despesas específicas de otimização de negócios e receita (perda) de participações societárias em entidades, cujos resultados são consolidados na receita (prejuízo) operacional da Companhia, que não são tratadas como controladas, e algumas outras despesas. OIBDA Ajustado, Core OIBDA Ajustado e OIBDA Ajustado a Crédito Bancário não são e não devem ser utilizados como indicadores ou alternativas ao resultado operacional refletido nas demonstrações financeiras consolidadas. Estas não são medidas de desempenho financeiro de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (generally accepted accounting principles, GAAP) e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das medidas de desempenho preparadas de acordo com os GAAP. Como a definição de OIBDA Ajustado, Core OIBDA Ajustado e OIBDA Ajustado a Crédito Bancário podem variar entre empresas e setores, nenhum deles deve ser utilizado como medida de desempenho entre empresas. A Companhia está fornecendo uma reconciliação dos termos não GAAP OIBDA Ajustado, Core OIBDA Ajustado e OIBDA Ajustado por Crédito Bancário com o lucro líquido, que é a medida financeira GAAP mais diretamente comparável.

As tabelas abaixo apresentam uma reconciliação dos termos não GAAP OIBDA Ajustado, Core OIBDA Ajustado e OIBDA Ajustado por Crédito Bancário com o lucro líquido.

-0- *T (Não auditado, em milhares)Três meses encerrados em 31 de março de 2022 Redes de mídiaRádioCorporativoConsolidado Receita operacional (prejuízo) $ 245.000 $ 19.300 $ (47.000 ) $ 217.300 Menos despesas incluídas no lucro (prejuízo) operacional, mas excluídas do OIBDA Ajustado: Depreciação e amortização 108.500 2.100 4.300 114.900 Perda por imparidade 6 - - - - Reestruturação, rescisão e encargos relacionados 6.100 200 7.400 13.700 Perda (ganho) em disposições 7 200 (8.600 ) (3.500 ) (11.900 ) Remuneração baseada em ações 4.600 100 13.800 18.500 Outros ajustes 8 12.800 - 900 13.700 OIBDA ajustado $ 377.200 $ 13.100 $ (24.100 ) $ 366.200 Redes de mídiaRádioCorporativoConsolidado OIBDA ajustado $ 377.200 $ 13.100 $ (24.100 ) $ 366.200 Menos despesas incluídas no OIBDA Ajustado, mas excluídas do OIBDA Ajustado a Crédito Bancário: 9 900 500 3.000 4.400 OIBDA Ajustado a Crédito Bancário $ 378.100 $ 13.600 $ (21.100 ) $ 370.600 *T

-0- *T (Não auditado, em milhares)Três meses encerrados em 31 de março de 2021 Redes de mídiaRádioCorporativoConsolidado Receita operacional (prejuízo) $ 201.800 $ 6.900 $ (24.200 ) 184.500 Menos despesas incluídas no lucro (prejuízo) operacional, mas excluídas do OIBDA Ajustado: Depreciação e amortização 30.300 1.200 3.500 35.000 Perda por imparidade 23.500 1.000 - 24.500 Reestruturação, rescisão e encargos relacionados 2.000 400 1.600 4.000 Perda (ganho) em disposições 400 (100 ) - 300 Remuneração baseada em ações 900 100 1.300 2.300 Outros ajustes 800 - 700 1.500 OIBDA ajustado $ 259.700 $ 9.500 $ (17.100 ) $ 252.100 Redes de mídiaRádioCorporativoConsolidado OIBDA ajustado $ 259.700 $ 9.500 $ (17.100 ) $ 252.100 Menos despesas incluídas no OIBDA Ajustado, mas excluídas do OIBDA Ajustado a Crédito Bancário: 1.000 100 2.700 3.800 OIBDA Ajustado a Crédito Bancário $ 260.700 $ 9.600 $ (14.400 ) $ 255.900 *T

-0- *T _____________________________________1 Salvo indicação em contrário, todas as informações de classificação nos EUA são apresentadas para Adultos de 18 a 49 anos no horário nobre em espanhol e no México são Pessoas 4+, 28 cidades Nielsen IBOPE. 2 Os resultados Pro Forma pressupõem que a aquisição do negócio de conteúdo da Televisa ocorreu em 1º de janeiro de 2021. As comparações trimestrais incluem os resultados de três meses. 3 Consulte a página 9 para obter uma descrição do termo não GAAP OIBDA ajustado, uma reconciliação com o lucro líquido e as limitações de seu uso. 4 A Empresa adotou a contabilização de pushdown em 18 de maio de 2021 (a "Data da Reorganização") como resultado da transação de Reorganização definida e discutida em "Transação de Reorganização". Como resultado da aplicação da contabilização pushdown, as demonstrações financeiras da Companhia para períodos anteriores à Data de Reorganização não são comparáveis àquelas de períodos posteriores à Data de Reorganização. As referências a "Sucessor" referem-se à Companhia na ou após a Data de Reorganização. As referências a "Antecessor" referem-se à Companhia antes da Data de Reorganização. Os resultados operacionais dos períodos Sucessor e Antecessor não são necessariamente indicativos dos resultados esperados para um ano fiscal completo. Referências como "Empresa", "nós", "nosso" e "nos" referem-se à Univision Communications Inc. e suas subsidiárias consolidadas, sejam Antecessoras e/ou Sucessoras, conforme apropriado. Os três meses findos em 31 de março de 2022 fazem parte do período do Sucessor e os três meses findos em 31 de março de 2021 fazem parte do período do Antecessor. 5 O caixa restrito incluído nas despesas pré-pagas e outros ativos era de US$ 27,5 milhões e US$ 2,7 milhões em 31 de março de 2022 e 2021, respectivamente. O saldo de caixa restrito de 2022 refere-se a valores de caução para comissões de agência, certos pagamentos de arrendamento e concessão. O saldo de caixa restrito de 2021 refere-se a valores de caução para determinados requisitos de arrendamento e concessão. 6 A perda por imparidade em 2021 está relacionada à baixa de licenças da FCC, direitos de programas e encargos de certos ativos de arrendamento. 7 O ganho em alienações em 2022 refere-se principalmente à venda de certos ativos e à baixa de ativos relacionados a instalações. A perda na alienação em 2021 refere-se principalmente à baixa de ativos relacionados a instalações. 8 Outros ajustes em 2022 e 2021 na receita operacional são compostos principalmente por itens incomuns e pouco frequentes, conforme permitido por nosso contrato de crédito, incluindo certos ajustes de preço de compra e despesas operacionais relacionadas ao COVID-19. 9 De acordo com o contrato de crédito da Companhia que rege as linhas de crédito com garantia sênior da Companhia e as escrituras que regem as notas seniores da Companhia, o Bank Credit Adjusted OIBDA permite a adição e/ou dedução, conforme aplicável, para receitas (perdas) especificadas de investimentos de capital em entidades, o cujos resultados são consolidados na receita (prejuízo) operacional da Companhia, que não são tratados como subsidiárias, em cada caso sob tais linhas de crédito e escrituras, e algumas outras despesas. Os valores para certas entidades que não são tratadas como subsidiárias sob as linhas de crédito com garantia sênior da Companhia e as escrituras que regem as notas seniores da Companhia acima representam a eliminação residual após as outras exclusões permitidas do OIBDA ajustado por crédito bancário. Além disso, certos ajustes contratuais sob as linhas de crédito com garantia sênior e escrituras da Companhia são permitidos ao lucro operacional (prejuízo) sob as linhas de crédito com garantia sênior da Companhia e as escrituras que regem as notas seniores da Companhia em todos os períodos relacionados ao tratamento da linha de contas a receber sob GAAP que existiam quando as linhas de crédito foram originalmente contratadas e outros itens diversos. *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005701/pt/

Contato

Contato com investidores: Bob Entwistle 201-287-4304 Media Contact: Maria Areco 305-702-7043

