Várias cidades francesas sofrem cortes de internet por 'vandalismo'

Várias cidades da França sofreram cortes de internet após atos de vandalismo que afetaram a rede de fibra óptica, informaram fontes concordantes nesta quarta-feira (27).

O ministério da Economia francês confirmou à AFP que foi informado de um problema de "cabos cortados", que poderia corresponder a atos de vandalismo, enquanto a operadora Free, amplamente afetada, informou no Twitter que houve "múltiplos atos maliciosos" na infraestrutura de fibra à noite.

O site Zona ADSL detectou 9.156 falhas de internet fixa na França nas últimas 24 horas, que afetaram principalmente os clientes da operadora Free e, em menor escala, SFR.

"Esse tipo de incidente, dessa envergadura, nunca acontece", disse uma fonte próxima ao caso à AFP. "É a primeira vez, no momento não sabemos quem foi", acrescentou, indicando que dispositivos de vigilância foram instalados para evitar que o mesmo problema se reproduza em outros lugares.

De acordo com a Free, os ataques ocorreram por volta das 04h00 [23h00 de terça-feira no horário de Brasília]. "Desde esta manhã, as equipes estão mobilizadas", disse a operadora, que espera que a rede seja "restabelecida ao longo do dia".

