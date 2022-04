Tiro fatal no set de 'Rust': xerife diz que investigação está quase completa

A investigação criminal sobre o incidente que tirou uma vida durante as gravações de um filme do ator e produtor Alec Baldwin está "perto de terminar", afirmou o oficial responsável nesta terça-feira (26).

"Estimamos que seja uma questão de semanas e não meses", disse Adan Mendoza, xerife do condado de Santa Fé, jurisdição onde ocorreu a tragédia.

Seu gabinete também divulgou alguns materiais sobre o tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante a produção do faroeste "Rust", que estava sendo filmado em um set conhecido como Rancho Bonanza, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos.

Imagens de Alec Baldwin aparentemente praticando no set o uso da arma que viria a matar Hutchins e vários de seus encontros com policiais fazem parte do conteúdo divulgado.

"Estamos aguardando algumas coisas para o relatório final, como a análise do revólver, das balas, das impressões digitais e do DNA", explicou Mendoza. "Também estamos esperando que o médico legista termine seu laudo e uma análise mais aprofundada das informações contidas nos telefones celulares", acrescentou.

Sob as instruções da diretora de fotografia, Baldwin, protagonista e produtor de "Rust", manipulava uma arma durante o ensaio de uma cena quando uma bala real atingiu o abdômen de Hutchins, de 42 anos. Ela foi levada de helicóptero a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Baldwin conta que quando um assistente de direção lhe entregou a arma, disse a ele que a mesma estava descarregada. O ator também afirma que não puxou o gatilho.

Nas imagens divulgadas, é possível ver Baldwin vestido de caubói em um banco de igreja no set de filmagem, sacando e apontando uma arma para a câmera. Mas o disparo, que também feriu o diretor do filme, Joel Souza, não é visto.

As produções de cinema e televisão exigem protocolos de segurança rígidos para a utilização de armas de fogo, incluindo a explícita proibição do uso de munições reais.

Uma investigação paralela do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado do Novo México concluiu que os produtores do longa mostraram "indiferença" diante das evidentes falhas de segurança que colocavam seus trabalhadores em risco.

O xerife Mendoza disse nesta terça-feira que uma das "questões-chave" da investigação é determinar de onde vieram as balas verdadeiras. "Ninguém admitiu ter levado munição para o set", acrescentou.

O material divulgado inclui mensagens da profissional responsável pelas armas do filme, Hannah Gutierrez-Reed, referindo-se ao uso de balas reais em outra produção. "Isso é preocupante, porque foi apenas alguns meses antes do início das filmagens de 'Rust'", apontou Mendoza.

Ele lembrou que foi Baldwin quem manuseou a arma, mas esclareceu que ainda não havia uma decisão sobre se seriam feitas acusações criminais contra ele: "Vamos trabalhar junto com o gabinete (do procurador distrital) para determinar se houve negligência criminal ou acusações penais."

Enquanto isso, várias ações civis estão se acumulando. A família de Hutchins, que deixou marido e filho, processou Baldwin e os demais produtores por danos "substanciais".

Funcionários do set também entraram na Justiça contra os produtores pelo impacto emocional da tragédia. E Gutierrez-Reed processou o fornecedor das munições, acusando-o de deixar balas verdadeiras em cartuchos cenográficos.

Em uma entrevista em dezembro, Baldwin disse que Hutchins o instruiu a mirar em sua direção durante o ensaio, mas que ele não puxou o gatilho. "Sinto que alguém é responsável pelo que aconteceu e não posso dizer quem é. Mas sei que não sou eu", declarou ele.

