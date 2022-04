Junta do Mali acusa exército francês de 'espionagem' e 'subversão'

A junta do Mali acusou na noite desta terça-feira (26) o exército francês de "espionagem" e "subversão" após a difusão por Paris de vídeos gravados com um drone perto de uma base militar no país africano.

O Estado-maior francês publicou imagens capturadas perto da base militar de Gossi, até pouco tempo atrás sob seu controle, para denunciar que mercenários supostamente russos estavam enterrando cadáveres para depois atribuir atrocidades às tropas francesas mobilizadas no Mali.

kt/mj/am/dbh/gm

