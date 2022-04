Comunicado do Business Wire :Wallet Factory

E-kyash, a primeira carteira digital em Belize desenvolvida e entregue pela Wallet Factory, adquiriu recentemente uma funcionalidade enriquecida para oferecer o máximo em serviços financeiros digitais aos clientes e usuários empresariais de Belize. A atualização mais recente foi lançada com um conjunto de recursos novos e aprimorados para garantir experiências ideais aos clientes e comerciantes.

O E-kyash como um aplicativo eWallet (carteira eletrônica) móvel confiável é fácil de instalar e usar. O aplicativo foi idealizado para possibilitar que o segmento de clientes que subutilizam os serviços bancários tenham acesso aberto aos serviços financeiros digitais em escala. A carteira digital se presta a se tornar uma solução revolucionária que transformará a forma como os pagamentos são feitos no país. A mudança para uma sociedade cashlite se torna possível por causa da funcionalidade cheia de recursos e interface fácil de usar do E-kyash, desenvolvida escrupulosamente a partir do zero pela Wallet Factory.

"Cada atualização de produto em nossa empresa é baseada na opinião do cliente", disse Michael Miro, diretor executivo (CEO) da Wallet Factory. "Isso nos ajuda a implementar exatamente o que os clientes precisam quando se trata de serviços financeiros digitais."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O E-kyash permite que todos os consumidores, comerciantes e operadores de varejo apreciem os seus novos recursos:

-- Localização em espanhol para aplicativos do consumidor e de negócios

-- Pagamentos diretos de contas para mais de 70 beneficiários

-- Pagamentos diretos da folha de pagamento para as carteiras eletrônicas dos funcionários

-- Pagamentos de pessoa para comerciante por meio de códigos QR estáticos e dinâmicos

-- Transações de pessoa para pessoa

-- Atualização avançada de KYC e aceitação de formulário

-- Programa de motivação da participação do cliente

-- Inativação/reativação da carteira após um ano

-- Pesquisa completa do histórico de transações com filtros

"Proporcionar melhores experiências do usuário aos nossos clientes é sempre o nosso objetivo e é uma satisfação", disse Agata Ruta, chefe de Serviços Bancários Digitais e do Varejo no Belize Bank Ltd. "A excelência técnica e facilidade de uso são o que diferencia o E-kyash."

Sobre a Wallet FactoryUm provedor FinTech de serviços de finanças digitais e plataformas de nível empresarial. A Wallet Factory possibilita que empresas financeiras de qualquer tamanho tenham acesso às oportunidades digitais, como carteiras eletrônicas prontas para o mercado, soluções de pagamento, tokenização de cartão, programas de fidelidade do cliente e muito mais.

Sobre o E-kyash O E-kyash do Belize Bank foi lançado em 6 de agosto de 2021 e atualmente possui mais de 42.000 usuários trazendo inclusão financeira ao mercado de Belize. E-kyash é a melhor alternativa para o dinheiro ao possibilitar que os clientes concluam a transação imediatamente de maneira segura e protegida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005043/pt/

Contato

Wallet Factory Mikhail Miro CEO (diretor executivo) e cofundador [email protected]

Belize Bank Agata Ruta Chefe de Serviços bancários digitais, comerciais e de varejo [email protected]

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags