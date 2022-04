Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que a International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) concedeu à empresa as principais premiações nas categorias Cadeia de Suprimentos e Pharma 4.0? do prêmio Facility of the Year 2022 (FOYA). Na categoria Cadeia de Suprimentos, a Takeda foi premiada pela implementação de uma nova cadeia de suprimentos focada no paciente para sua terapia com células-tronco mesenquimais alogênicas; e a unidade de produção de vacinas da Takeda em Singen, Alemanha, venceu na categoria Pharma 4.0.

"Nossa abordagem de fabricação é impulsionada por nosso compromisso inabalável de atender às necessidades dos pacientes. Esses prêmios reforçam ainda mais essa missão e destacam as inovações em nossas instalações de última geração para desenvolver e fornecer tratamentos inovadores", afirma Thomas Wozniewski, diretor global de fabricação e fornecimento da Takeda. "Estamos orgulhosos de ser reconhecidos pelo ISPE em duas categorias do FOYA e esperamos continuar nossa transformação digital."

O FOYA de cadeia de suprimentos reconhece a nova aplicação de princípios, sistemas e ferramentas de gestão que visam melhorar a velocidade operacional, a robustez e a resposta. Esse prêmio reconhece o trabalho da Takeda ao reformular completamente o programa de gestão da cadeia de suprimentos da primeira terapia com células-tronco mesenquimais alogênicas da empresa, com administração do produto final ao paciente em apenas 72 horas. Devido à curta vida útil da terapia com células-tronco mesenquimais alogênicas e à necessidade de transporte contínuo em baixas temperaturas, a velocidade é essencial. A Takeda introduziu uma plataforma de torre de controle baseada na nuvem para conectar seu ecossistema (hospitais, empresas de transporte, fábricas e unidades de negócios) em um processo de "produção sob encomenda". A plataforma permite que os hospitais reservem um intervalo de fabricação diretamente em um portal da Web e acompanhem o status de entrega do produto final com visibilidade de ponta a ponta e alertas em cada etapa da cadeia de suprimentos.

Na categoria Pharma 4.0, a ISPE reconhece instalações que demonstram como a inovação em tecnologias digitais avançadas leva a melhores resultados em termos de segurança, qualidade do produto e produtividade em uma instalação de fabricação farmacêutica. As instalações de vacinas da Takeda em Singen, na Alemanha, foram construídas com equipamentos de processamento de última geração e camadas de tecnologias digitais avançadas em áreas essenciais. Além disso, a Takeda tem uma colaboração de pesquisa patrocinada com a Escola de Engenharia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) para desenvolver um aplicativo que visa aumentar a precisão da inspeção e reduzir as baixas taxas de rejeições falsas durante operações de rotina.

Sobre o programa de premiação ISPE Facility of the Year

Criado em 2004, o prêmio Facility of the Year (FOYA) reconhece projetos de ponta que utilizam tecnologias novas e inovadoras para melhorar a qualidade de produtos, reduzir o custo de produção de medicamentos de alta qualidade e demonstrar avanços na entrega de projetos. O programa FOYA fornece uma plataforma para a ciência farmacêutica e o setor de produção industrial mostrarem suas realizações no planejamento, construção e operação de instalações, ao mesmo tempo em que compartilham o desenvolvimento de novas aplicações de tecnologia e abordagens de ponta. Para mais informações, acesse https://ispe.org/facility-year-awards.

Sobre a Takeda

A Takeda é uma empresa líder no setor biofarmacêutico global, baseada em valores e orientada para P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformem a vida das pessoas, guiados por nosso compromisso com os pacientes, nossos funcionários e o planeta. A Takeda concentra suas iniciativas de P&D em quatro áreas terapêuticas: oncologia, genética rara e hematologia, neurociência e gastroenterologia (GI). Além disso, fazemos investimentos direcionados em P&D nas áreas de terapias e vacinas derivadas de plasma. Estamos focados no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuam para fazer a diferença na vida das pessoas, desenvolvendo novas opções de tratamento e aplicando nossos mecanismos e recursos de P&D colaborativos de ponta para criar um pipeline robusto com diversas modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossos parceiros do setor de saúde em aproximadamente 80 países e regiões. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para as finalidades deste aviso, "comunicado à imprensa" se refere a este documento, além de qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas e material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") em relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer briefing oral ou perguntas e respostas em relação a ele) não se destina, constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, aquisição, subscrever, trocar, vender ou alienar quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros valores mobiliários são oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de valores mobiliários deve ser feita nos Estados Unidos, exceto nos termos do registro do US Securities Act de 1933 e suas alterações ou em caso de isenção do mesmo. Este comunicado de imprensa é fornecido (juntamente com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de que seja para uso apenas para fins informativos, e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra transação. Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das legislações de valores mobiliários aplicáveis. As empresas nas quais a Takeda têm investimentos, direta e indiretamente, são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, o termo "Takeda" às vezes é usado por conveniência quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós" e "nosso" também são usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a pessoas que trabalham para elas. Essas expressões também são usadas quando não há uma finalidade útil para a identificação da empresa ou empresas em particular.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com ele podem conter declarações, crenças ou opiniões prospectivas em relação aos negócios futuros, posição futura e resultados de operações da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "espera", "visa", "pretende", "garante", "vai ", "pode", "deveria", "faria", "poderia" "antecipa", "estima", "projeta" ou outras expressões similares ou suas formas negativas. Essas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo os seguintes: as circunstâncias econômicas dos negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; mudanças em legislações e regulamentações aplicáveis, incluindo reformas globais na área de saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo incertezas de sucesso clínico, decisões de autoridades reguladoras e o momento em que tal ocorre; incertezas de sucesso comercial de produtos novos e existentes; dificuldades ou atrasos na fabricação; flutuações nas taxas de juros e câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos; impactos de crises de saúde, como a pandemia do nova coronavírus, sobre a Takeda e seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros em países em que a Takeda opera ou em outras áreas de seus negócios; o momento e o impacto de iniciativas de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de tais alienações; outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F e nos outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete em atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regulamentação da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros, e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos e não são estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informações médicas

Este comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países ou podem estar disponíveis sob marcas registradas diferentes, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes concentrações. Nada contido aqui deve ser considerado uma solicitação, promoção ou propaganda de qualquer medicamento prescrito incluindo aqueles em desenvolvimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005353/pt/

Contato

Mídia Japonesa Jun Saito [email protected]

Mídia americana e internacional Megan Ostrower [email protected] +1 772-559-4924

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

