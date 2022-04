Comunicado do Business Wire :Solidigm

Hoje, a Solidigm está expandindo sua série de produtos D7 com desempenho otimizado com novas unidades de armazenamento de estado sólido (SSDs) - o D7-P5520 e o D7-P5620 - para data center e uso corporativo. Essas unidades são otimizadas para cargas de trabalho de servidores de computação e armazenamento do mundo real e estão disponíveis em uma ampla variedade de formatos e capacidades. Eles oferecem desempenho acelerado e custo total de propriedade (TCO) reduzido, permitindo um espaço de armazenamento menor e menor consumo de energia.

O D7-P5520 (projetado para cargas de trabalho mistas leves e intensivas em leitura) e o D7-P5620 (projetado para cargas de trabalho mistas) são a primeira família de produtos apresentada pela Solidigm, lançada como empresa independente em dezembro de 2021.

A série D7 compreende a família de produtos SSD PCIe 4.0 mais avançada do setor, devido às suas ofertas de capacidade, amplitude de fatores de forma e recursos de desempenho otimizados. Esses SSDs são otimizados para cargas de trabalho do mundo real e refletem insights obtidos de profundos compromissos técnicos com os principais provedores de serviços em nuvem, OEMs e inovadores de armazenamento. Projetados e testados com tolerância zero para erros de dados, IOPS e QoS consistentemente duráveis e com degradação de desempenho de vida útil próxima a zero, eles podem ser implantados com a máxima confiança.

"Nossos profundos compromissos técnicos abrangendo todos os segmentos da indústria nos dão insights exclusivos do cliente para otimizar nossos produtos", disse David Dixon, vice-presidente sênior e gerente geral de data center da Solidigm. "O D7-P5520 e o D7-P5620 são o auge desses insights e de várias gerações 3D NAND e PCIe 4.0, que nos permitem oferecer a melhor oferta da categoria e um novo paradigma em armazenamento de estado sólido."

A ByteDance fez parceria com a Solidigm no início do desenvolvimento do produto e qualificou o D7-P5520 com excelentes resultados antes da implantação ao vivo em março de 2022. As unidades estão oferecendo uma ampla variedade de melhorias de capacidade e desempenho em relação às gerações anteriores, o que permitiu aumentar o desempenho em 33% com uma melhoria drástica de TCO para armazenamento definido por software de banco de dados e nuvem. O D7-P5520 também será usado na plataforma de serviços de nuvem pública da ByteDance, Volcano Engine.

Principais benefícios:

-- Desempenho acelerado em uma variedade de cargas de trabalho: D7-P5520: leituras aleatórias 4K até 42% mais altas, gravações aleatórias 4K 17% mais altas, com latência até 43% melhor de geração a geração. Ele também oferece uma capacidade de resposta de leitura até 40% melhor na presença de pressão de gravação em comparação com a concorrência, uma consideração importante para cargas de trabalho do mundo real. D7-P5620: até 56% de leituras aleatórias 4K mais altas e gravações aleatórias até 53% mais altas, com latência até 29% melhor de geração para geração.

-- O custo total de propriedade (TCO) pode ser reduzido através da combinação de maior desempenho e capacidades expandidas. Por exemplo, os OEMs que projetam um servidor IOPS 2U de 10M podem reduzir o espaço de armazenamento em até 27%, enquanto reduzem o consumo de energia em até 20% geração sobre geração.

-- A série D7 pode ser usada em uma ampla variedade de configurações de armazenamento, incluindo configurações monolíticas e em camadas de 1U e 2U em servidores de computação e armazenamento. As unidades estão disponíveis com faixas de capacidade estendidas e em vários fatores de forma, incluindo E1.L e várias ofertas E1.S.

-- As qualificações podem ser simplificadas, pois a família de produtos D7-P5520 e D7-P5620 da Solidigm compartilham NAND, firmware e controladores comuns em todos os SKUs.

-- Qualidade e confiabilidade são projetadas nessas unidades. Por exemplo, verificações extras de firmware são adicionadas para validar se os dados foram salvos com precisão em caso de perda de energia. Além disso, as unidades foram rigorosamente testadas além das especificações do setor e das práticas comuns do setor.

Visite solidigm.com para obter mais informações sobre o D7-P5620, o D7-P5520 e a série D7 completa, ajustada para cargas de trabalho mistas e sensíveis ao desempenho do mundo real. Você também pode saber mais durante um webinar ao vivo em 15 de junho de 2022, às 9h no horário do Pacífico. Informações e cadastro.

SOBRE A SOLIDIGM

A Solidigm é uma importante fornecedora global de soluções inovadoras de memória NAND flash. A tecnologia da Solidigm libera o potencial ilimitado dos dados para que os clientes promovam o avanço humano. Nossas origens refletem a inovação de longa data da Intel em produtos de memória e a liderança e escala internacional da SK hynix na indústria de semicondutores. A Solidigm tornou-se uma subsidiária autônoma dos EUA sob a SK hynix em dezembro de 2021. Sediada em San José, estado norte-americano da Califórnia, a Solidigm é impulsionada pela engenhosidade de quase dois mil funcionários em 20 unidades em diferentes países. Para obter informações adicionais, acesse solidigm.com e siga a empresa no Twitter no @Solidigm e LinkedIn.

