Comunicado do Business Wire :NTT Ltd.

A NTT, fornecedora global de serviços de tecnologia com liderança mundial, anunciou hoje que foi nomeada líder no mais recente Quadrante Mágico da Gartner para Serviços de Rede Globais, com a posição mais alta em "Completude de Visão" e "Habilidade para Executar" entre 18 prestadores de serviços de rede. A empresa também ficou com o primeiro lugar no Cases de Uso de Redes Globais no Relatório de Capacidades Críticas da Gartner.

Equipes de redes corporativas do mundo inteiro estão enfrentando níveis de complexidade sem precedentes e maiores riscos de segurança, principalmente porque gerenciam forças de trabalho remotas e híbridas. Como consequência, a arquitetura de rede se tornou mais importante do que nunca para diretores de tecnologia e diretores digitais, muitas vezes servindo como um importante diferencial de negócios.

"Com os serviços SD-WAN/LAN e SASE da NTT, fomos os primeiros a adotar a estratégia de data center zero e a filosofia cloud-first. Temos um nível muito mais alto de desempenho e resiliência com a NTT - o que é fundamental no ambiente operacional atual", disse Corrado Azzarita, diretor de Tecnologia da Informação da Kraft Heinz. "Desde o primeiro dia, a NTT tem sido uma grande parceira na qual podemos contar para nossa jornada de transformação digital, permitindo que nos centremos em nosso negócio principal a nível mundial."

"É uma grande honra ver que a visão, execução e portfólio de serviços de rede da NTT foram novamente reconhecidos como líderes", disse Abhijit Dubey, CEO global da NTT Ltd. "Impulsionados por uma profunda empatia por nossos clientes e sua jornada de transformação digital, temos um foco implacável no que diz respeito ao atendimento personalizado e uma verdadeira parceria que nos permite atuar como consultores de confiança. Nosso compromisso com a inovação em redes está mais forte do que nunca."

A NTT oferece serviços de rede e segurança definidos por software de última geração - como SD-WAN/LAN, SASE e Zero Trust Networking - que ajudam as empresas a acelerar drasticamente a transformação digital. A profunda experiência da NTT em grandes redes distribuídas leva a níveis consistentemente altos de satisfação do cliente.

Sobre a NTTA NTT acredita na contribuição com a sociedade por meio de suas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Seus serviços ajudam os clientes a acelerar o crescimento e desenvolver novos modelos de negócios.

Esses serviços incluem consultoria empresarial digital, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes - tudo isso apoiado por sua profunda experiência, inovação e soluções no setor.

Situada como uma das cinco principais fornecedoras de soluções de tecnologia e negócios do mundo, suas diversas equipes prestam serviços em mais de 190 países e regiões. A NTT atende mais de 80% das empresas Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades no mundo todo. Para mais informações sobre a NTT, acesse www.global.ntt/

