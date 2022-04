Comunicado do Business Wire :Giga Carbon Neutrality

A Giga Carbon Neutrality Inc ("GCN"), empresa inteligente de mobilidade comercial e tecnologia de energia limpa, anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento para adquirir uma participação majoritária na Admiral Corporation of America Inc ("Admiral") e empresas subsidiárias. A Admiral, fundada como Transformer Corporation of America em 1924, depois restabelecida e renomeada em 1934 pelo fundador Ross Siragusa, em seus quase 100 anos de história é líder global em eletrodomésticos e eletrônicos. Ao se juntar ao grupo de empresas GCN, a Admiral está diversificando-se no crescente mercado da sustentabilidade, fornecendo soluções em mobilidade eletrônica, carregamento e armazenamento de energia.

GCN's fleet of zero carbon vehicles (Photo: Business Wire)

Após a conclusão da aquisição, a GCN integrará suas novas soluções de mobilidade energética - veículos especializados, logísticos movidos a bateria ou hidrogênio e ônibus - e recursos móveis e estacionários de armazenamento de energia com a subsidiária da Admiral America Energy Inc ("AAE").

Richard Martin, CEO da Giga Carbon Neutrality, comentou:Esse acordo traz a querida marca histórica Admiral para a família GCN. Estamos entusiasmados em desfrutar da oportunidade de associar o nome de confiança da Admiral com a missão mundial da GCN de reduzir as emissões de carbono através de sua gama completa de novos veículos energéticos.

Sobre a Giga Carbon Neutrality (www.gigacarbonneutrality.com) A Giga Carbon Neutrality é uma empresa de caminhões e tecnologia de energia limpa que facilita a execução de frotas de veículos completos e confiáveis para empresas de transporte industrial e comercial. O portfólio da GCN inclui veículos e embarcações marinhas movidos a bateria elétrica e a células de hidrogênio e suporte à infraestrutura de armazenamento e recarregamento de energia limpa.

Sobre a Admiral (www.admiral-america.com), (www.admiral.energy) A incursão da Admiral na área de aparelhos elétricos começou em 1934. A Admiral recebeu o prêmio de "Excelência" do governo dos EUA por seus esforços de produção durante a Segunda Guerra Mundial em abril de 1944. O slogan da marca era "Admiral primeiro". A Admiral America Energy Inc prevê uma nova jornada com o Veículo Elétrico a Bateria (BEV) e o Veículo Elétrico a Célula de Combustível (FCEV) para fornecer múltiplas soluções de energia limpa em células elétricas, de combustível de hidrogênio e metanol para um ecossistema abrangente no transporte comercial de energia limpa.

Contato

Para mais informações: Giga Carbon Neutrality [email protected]

Admiral Abby Thomas, +1 425 559 1602 [email protected]

