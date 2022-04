Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que os negócios de suas áreas Vehicle Group e eMobility continuam se expandindo na Europa, uma região líder em tecnologia de veículos elétricos (EVs), com o estabelecimento de um novo escritório e centro de pesquisa em Karlsruhe, Alemanha. Essa expansão complementará as unidades de engenharia e fabricação já existentes em Montrottier, na França, e Tczew, na Polônia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005311/pt/

Eaton eMobility engineer inspects a high-voltage traction inverter for electric vehicles. (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo escritório em Karlsruhe servirá como base para interação com o cliente e prestação de serviços de engenharia para os clientes do Vehicle Group e eMobility da Eaton na região. A instalação incluirá um novo laboratório que possibilita alterações rápidas nos testes dos mais recentes produtos da área eMobility da Eaton.

"A cidade de Karlsruhe é uma localização central na Europa, perto dos principais fabricantes e fornecedores do setor automotivo, o que nos permite estar mais próximos de nossos clientes e satisfazer suas necessidades em pesquisa e desenvolvimento", disse Scott Adams, presidente da eMobility da Eaton. "A nova instalação também está próximas de várias universidades de prestígio, o que nos permitirá atrair talentos para nosso centro de pesquisa''.

A unidade também receberá funcionários de várias linhas de produtos e áreas funcionais do Vehicle Group, o que garantirá uma abordagem integrada e alinhamento com os clientes em toda a região.

A Eaton também está expandindo e atualizando sua capacidade de engenharia e fabricação em suas outras unidades na Europa.

A recente expansão da instalação do Vehicle Group em Tczew inclui um investimento de mais de US$ 20 milhões para adicionar um laboratório inovador e três novas linhas de produção automatizadas para a fabricação de componentes para EVs para seus clientes eMobility.

Os equipamentos para as novas linhas de eMobility estão em fase de instalação, com início de produção previsto para o primeiro trimestre de 2023. Inicialmente, as linhas produzirão inversores de tração para uma grande montadora europeia que economizarão energia, ajudarão a aumentar o alcance dos EVs e contribuirão para prolongar a vida útil das baterias. Soluções adicionais de eMobility serão produzidas posteriormente na nova fábrica, incluindo unidades de distribuição de energia.

Além disso, a unidade da área de eMobility da Eaton em Montrottier está passando por uma expansão para atender à demanda por produtos eletrônicos de potência e distribuição de energia para EVs no setor automotivo. Devido à sua localização, a fábrica de Montrottier atende tanto fabricantes e fornecedores de veículos localizados na Europa quanto clientes globais.

Três novas linhas de montagem aumentarão a produção na instalação em até quatro vezes os níveis atuais, e uma nova sala limpa permitirá a realização de testes em um ambiente estéril. A Eaton também adicionará equipes de engenharia, fabricação e suporte para amparar o aumento da produção.

"A expansão contínua da Eaton na Europa é um passo crucial para o crescimento dos negócios tradicionais dos negócios de Vehicle e eMobility e para a oferta de soluções de ponta para EVs aos nossos clientes globais em toda a região", disse Marco Martini, presidente do Vehicle Group da Eaton para a Europa, o Oriente Médio e a África ( EMEA). "Essas atualizações apoiarão os esforços da Eaton para fornecer soluções para veículos elétricos com aplicações em carros de passeio, veículos comerciais e OEMs fora de estrada em nível global".

Os negócios do Vehicle Group e eMobility da Eaton continuam a buscar talentos para equipes globais em crescimento. Saiba mais sobre as oportunidades oferecidas pela área de eMobility da Eaton.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para as pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciar energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizar as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton opera na NYSE há quase um século. Registramos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220426005311/pt/

Contato

Thomas Nellenbach [email protected] (216) 333-2876 (celular)

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags