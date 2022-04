Comunicado do Business Wire :ACI Worldwide

A América Latina está preparada para colher um crescimento econômico significativo acelerado pela adoção de pagamentos em tempo real, apesar da infraestrutura financeira fraturada da região e do apetite contínuo por transações em papel, segundo a terceira edição do Prime Time for Real Time 2022, publicado pela ACI Worldwide, (NASDAQ: ACIW), em parceria com a GlobalData, uma empresa com liderança em dados e análises, e o Centre for Economics and Business Research (Cebr).

O relatório - que acompanha os volumes de pagamentos em tempo real e o crescimento em 53 países - inclui um estudo de impacto econômico pela primeira vez, fornecendo uma visão abrangente dos benefícios econômicos dos pagamentos em tempo real para consumidores, empresas e a economia em geral em 30 países. O relatório abrange todas as nações do G20, com exceção da Rússia.*

A pesquisa mostra que os governos que avançam na modernização em tempo real de sua infraestrutura nacional de pagamentos criam uma situação vantajosa para todas as partes interessadas no ecossistema de pagamentos: consumidores e empresas têm o benefício de serviços de pagamentos com rapidez, sem atrito e hiperconectados, instituições financeiras à prova de futuro de seus negócios em um ambiente altamente competitivo, ao acelerar a modernização centralizada em dados e nuvem, sendo que os governos nacionais impulsionam o crescimento econômico, reduzem o tamanho de sua economia paralela e criam um sistema financeiro mais justo para todos.

Destaques da América Latina:

-- As três principais economias - Brasil, Argentina e México - devem ter enormes ganhos econômicos nos próximos cinco anos, com Argentina e Brasil projetados para entregar aumentos de sete e dez vezes, respectivamente, em benefícios econômicos e economias impulsionadas por pagamentos em tempo real

Brasil:

-- O Brasil lidera e impulsiona os volumes e o crescimento de pagamentos em tempo real da região: em 2021, o país registrou 8,7 bilhões de transações em tempo real, sobretudo devido ao rápido crescimento da popularidade do sistema de pagamentos instantâneos PIX.

-- A ampla adoção de pagamentos em tempo real resultou em economia de custos estimada de US$ 5,7 bilhões para empresas e consumidores em 2021, o que ajudou a liberar US$ 5,5 bilhões de produção econômica adicional (0,34% do PIB do país).

-- Com a expectativa de que os números de transações de pagamentos em tempo real aumentem para 82,4 bilhões ao ano até 2026, a economia líquida para consumidores e empresas deverá subir a US$ 37,9 bilhões no mesmo período. É esperado que isto ajude a gerar US$ 37,6 bilhões adicionais de produção econômica (equivalente a 2,08% do PIB previsto do país).

-- De todos os 30 países cobertos pelo estudo de impacto econômico do Cebr, o Brasil tem o maior PIB previsto de 5 anos facilitado por pagamentos em tempo real em termos percentuais - 2,08% até 2026.

México:

-- Apesar de ser o pioneiro de pagamentos em tempo real da América Latina, o México teve uma adoção mais lenta do que seus vizinhos, sobretudo devido a uma grande população não bancarizada e uma ausência fundamental de conscientização sobre pagamentos eletrônicos.

-- Em 2021, os volumes de transações de pagamentos em tempo real alcançaram 1,6 bilhão, com economia de custos estimada para empresas e consumidores de US$ 1 bilhão. Isto ajudou a liberar US$ 1,9 bilhão de produção econômica adicional, equivalente a 0,15% do PIB.

-- Com transações de pagamentos em tempo real programadas para alcançar o pico de 2,6 bilhões em 2026, a economia líquida para empresas e consumidores deve chegar a US$ 1,3 bilhão, ajudando a gerar US$ 2,8 bilhões adicionais de produção econômica, equivalente a 0,19% da o PIB previsto do país.

Argentina:

-- Os pagamentos em tempo real deram suporte a US$ 15 milhões da produção econômica adicional, equivalente a 0,003% do PIB formal em 2021, com previsão de aumento a US$ 183 milhões e 0,03% em 2026, respectivamente.

-- Para a segunda maior economia da América do Sul, os benefícios econômicos dos pagamentos em tempo real permanecem amplamente inexplorados. Segundo o Cebr, o impacto teórico de todos os pagamentos em tempo real pode adicionar 4% ao PIB formal até 2026 - embora este número não sugira que não haja mais lugar para pagamentos eletrônicos não instantâneos ou pagamentos em papel no futuro.

"A América Latina tem uma oportunidade incrível e o impulso de impulsionar o crescimento econômico e a inclusão financeira com pagamentos em tempo real", disse Leonardo Escobar, Chefe da ACI Worldwide na América Latina. "Devido a economias potenciais e benefícios econômicos que estão sendo deixados na mesa, mesmo uma mudança moderada para o tempo real afetará significativamente nosso futuro econômico. É hora de governos e campeões corporativos desempenharem seu papel em nossos esforços de liderar pagamentos em tempo real no mundo."

"Sem mandatos governamentais, muitas instituições financeiras têm pouco incentivo para transformar sua tecnologia. Muitas histórias de sucesso em todo o mundo, inclusive na Ásia, servem como um modelo para a América Latina impulsionar ainda mais os pagamentos em tempo real", acrescentou Escobar.

"Ao permitir a transferência de dinheiro entre as partes em segundos em vez de dias, os pagamentos em tempo real melhoram a eficiência geral do mercado na economia", comentou Owen Good, Chefe de Consultoria, Centro de Pesquisa Econômica e Empresarial. "Os pagamentos em tempo real melhoram a liquidez no sistema financeiro e assim, funcionam como um catalisador para o crescimento econômico. Isto é especialmente importante para nossas economias baseadas em profissionais liberais com ritmo acelerado e liderança digital. Os trabalhadores são pagos com rapidez, permitindo que planejem melhor suas finanças. As empresas têm mais flexibilidade e reduzem a necessidade de gerenciamento de fluxo de caixa oneroso."

"Um dos grandes temas do relatório deste ano é a nuvem como grande facilitadora do sucesso em tempo real e novas experiências de pagamentos diferenciadas", acrescentou Jeremy Wilmot, Diretor de Produto na ACI Worldwide. "No setor de serviços financeiros, ainda estamos apenas arranhando a superfície do potencial da nuvem. Como outros setores já mostraram, e como este relatório confirma, está cada vez mais claro que bancos e instituições financeiras com projetos de ganhar com pagamentos na economia digital em tempo real precisam estar baseados em nuvem e centralizados em dados."

"As nações em desenvolvimento continuam impulsionando a maioria dos ganhos de volume em tempo real, confirmando a tendência do setor de um maior crescimento proveniente de economias com infraestrutura mínima de pagamentos eletrônicos e, portanto, maior dependência do dinheiro em espécie", disse Sam Murrant, principal analista da GlobalData. "Em meio a toda essa atividade, os dispositivos móveis - em suas diversas formas - moldarão a trajetória dos pagamentos em tempo real para os mercados em desenvolvimento. A Índia fornece o modelo para integração de carteira móvel com sistemas de pagamento em tempo real subjacentes. Os dispositivos móveis continuarão sendo o principal fator de forma nos mercados desenvolvidos, no entanto, podemos ver a participação dos bancos mais atrás das carteiras."

Relatório Prime Time for Real Time 2022 - Um Resumo de Todos os Números Mundiais

GlobalData - Crescimento dos Pagamentos em Tempo Real:

-0- *T 20212026 Transações em tempo real realizadas a nível mundial 118,3 bilhões 427,7 bilhões Crescimento anual 64,5% *T

-0- *T 2021Cinco países com o maior volume de transações de pagamentos em tempo real Índia 48,6 bilhões China 18,5 bilhões Tailândia 9,7 bilhões Brasil 8,7 bilhões Coreia do Sul 7,4 bilhões CAGR 2021 - 2026Os 5 principais mercados em tempo real com crescimento mais rápido (onde a participação de pagamentos instantâneos de todos os pagamentos eletrônicos foi de 10% em 2021) Brasil 56,8% Omã 41,0% Índia 33,5% Filipinas 31,7% Malásia 26,9% Crescimento maior e mais rápido de transações em tempo real por regiões América do Sul e Central 51,3% Oriente Médio, África e Sul da Ásia 32,6% América do Norte 30,2% Europa 23,0% Ásia-Pacífico 15,0% *T

Impacto Econômico em Tempo Real do Cebr:

-0- *T 20212026Economia líquida agregada para consumidores e empresas facilitada por pagamentos em tempo real em 30 países observados US$ 46,6 bilhões US$ 184,0 bilhões PIB formal facilitado por pagamentos em tempo real US$ 78,4 bilhões (equivalente a 0,10% do PIB combinado dos 30 países) US $173,0 bilhões (equivalente a 0,19% do PIB combinado previsto dos 30 países)Número mundial de empregos necessários para produzir um nível equivalente de produção 4,9 milhões de empregos 10,3 milhões de empregos Índia, Brasil, China, Tailândia, Coreia do Sul - benefícios para empresas e consumidores US$ 37,0 bilhões combinados US$ 164,6 bilhões combinados Índia, Brasil, China, Tailândia, Coreia do Sul - PIB formal suportado por tempo real US$ 54,6 bilhões (equivalente a 0,23% do PIB combinado dos cinco países, ou a produção equivalente a 4,2 milhões de trabalhadores) US$ 131,7 bilhões (equivalente a 0,43% do PIB combinado previsto dos cinco países, ou a produção equivalente de 9 milhões de trabalhadores)EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha - benefícios para empresas e consumidores US$ 2,1 bilhões combinados US$ 5,5 bilhões combinados EUA, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha - PIB formal suportado por tempo real 7,3 bilhões (equivalente a 0,02% do PIB combinado dos cinco países, ou a produção equivalente de 70,4 milhões de trabalhadores) 13,9 bilhões (equivalente a 0,04% do PIB combinado previsto dos cinco países, ou a produção equivalente de 118,9 milhões de trabalhadores)*T

GlobalData - Modernização dos Pagamentos do Consumidor:

-0- *T 2021 Mais da metade dos consumidores em todo o mundo agora possui e usa uma carteira móvel: 52,7 1% aumento de 12,1% nos dois anos desde 2019 (devido à Covid-19) e de 33,8% desde 2018 *T

GlobalData - Tendências de Fraudes:

-0- *T 20202021Casos de roubo de detalhes de cartões online estão caindo - em 2021 houve uma ligeira redução nos casos 17,5% 16,9% Casos de roubo ou roubo de detalhes de cartões de pessoas também estão caindo - em 2021 houve uma redução nos casos 15,5% 0,5% Hacks de contas de carteiras digitais, roubos de identidade e casos de engenharia social estão aumentando. Percentual do total de casos de fraudes:20202021 Hacks de contas de carteiras digitais 6,2% 7,3% Roubos de identidade 11,6% 12,0% Engenharia social 13,7% 14,4% *T

* Nota aos editores: Devido à ausência de um conjunto de dados robusto, a Rússia não está incluída no estudo de impacto econômico / ausência de um conjunto de dados robusto.

