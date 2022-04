China quer estimular o crescimento com ênfase na infraestrutura

O presidente chinês Xi Jinping defendeu nesta quarta-feira (27) uma campanha de construção de infraestrutura como forma de estimular o crescimento econômico no país, afetado pela pandemia de coronavírus. informou a imprensa estatal.

Apesar de lutar para conter o surto mais grave de covid-19 em dois anos, o governo insiste em uma política rígida de 'zero covid' que cortou as cadeias de suprimentos, abalou o ânimo empresarial e afetou a economia mundial e os mercados.

"A infraestrutura é um apoio importante para o desenvolvimento econômico e social", declarou Xi em uma reunião do governo na terça-feira, segundo a agência estatal de notícias Xinhua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na China, "a infraestrutura ainda é incompatível com as necessidades de desenvolvimento e segurança nacionais", destacou no Comitê Central de Assuntos Financeiros e Econômicos.

A reunião identificou vários setores, como transporte e energia, que precisam de um reforço na infraestrutura, incluindo a construção de portos e aeroportos.

Os confinamentos recentes provocaram bloqueios nas cadeias de abastecimento e redes de transporte, incluindo cidades que são motores econômicos do país, Xangai e Shenzhen, assim como Jilin (noroeste), um celeiro para o país.

Nas últimas semanas, as autoridades chinesas anunciaram medidas para estimular a confiança na economia e tentar tranquilizar os mercados.

Após as declarações de Xi, as ações das empresas de infraestrutura registraram alta, como as construtoras Sany Heavy Industry e China State Construction International.

Uma campanha de investimento público, no entanto, também provoca temor na China.

Após a crise de 2008, a China executou um pacote de estímulo econômico bilionário que terminou endividando municípios e empresas estatais.

bys/qan/dan/mas/zm/fp

Tags