Atlético Mineiro empata com Del Valle no Equador pelo Grupo D da Libertadores

O Atlético Mineiro empatou com o Independente del Valle em 1 a 1 nesta terça-feira no Equador pelo Grupo D da Copa Libertadores da América.

Com o resultado, os dois times ficam com cinco pontos na liderança da chave, mas com os equatorianos levando a melhor no saldo de gols.

O 'Galo' abriu o placar aos 8 do primeiro tempo com o atacante Hulk, enquanto Junior Sornoza (ex-Fluminense e Corinthians) marcou aos cinco da segunda etapa para o Del Valle.

Amanhã, América Mineiro e Tolima fecham a terceira rodada do Grupo D da Libertadores em jogo na Arena Independência, em Belo Horizonte.

