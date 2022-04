Seis mortos em naufrágio de migrantes na costa do Líbano

Seis pessoas morreram, incluindo uma menina, no naufrágio de um barco que transportava cerca de 60 migrantes na costa do Líbano no sábado (23), informou neste domingo (24) a Agência Nacional de Informação Libanesa (ANI).

Em balanço anterior, a ANI havia registrado nove óbitos.

A Marinha libanesa recuperou cinco corpos de imigrantes neste domingo, depois de encontrar o corpo de uma menina no sábado.

O saldo de vítimas permanece provisório.

As autoridades anunciaram o resgate de quase 50 migrantes dos 60 transportados no barco que naufragou.

Até agora, a nacionalidade dos migrantes não foi informada.

