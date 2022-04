PSG empata com Lens e garante título do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain garantiu neste sábado o título do Campeonato Francês pela décima vez em sua história ao empatar com o Lens em 1 a 1 em jogo válido pela 34ª rodada.

Messi abriu o placar para o time parisiense com um belo chute de fora da área aos 23 minutos do segundo tempo, mas o Lens chegou ao empate aos 43 com Corentin Jean.

Apesar de ceder o empate no fim, o PSG garantiu matematicamente o título francês e igualou o recorde do Saint-Étienne com dez conquistas, sendo oito desde a compra do clube pelo catari Nasser Al-Khelaifi, em 2011.

