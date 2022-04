Japão confirma 10 mortos em naufrágio de barco turístico

A Guarda Costeira japonesa confirmou, neste domingo (24), que ao menos 10 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação turística no dia anterior e que continua as buscas por 16 desaparecidos.

"Confirmamos a morte de 10 pessoas", que até agora foram recuperadas do barco turístico Kazu I, disse à AFP um porta-voz da Guarda Costeira.

Os dez mortos são sete homens e três mulheres.

A embarcação transportava 26 pessoas quando começou a afundar na tarde de sábado.

O "Kazu I" navegava em águas frias perto da península, num local declarado Patrimônio da Humanidade por sua natureza intocada, quando enviou um pedido de socorro às 13h15 (03h15 de Brasília) no sábado, e alertou que estava afundando.

