Exército libanês diz ter resgatado 17 pessoas de naufrágio

O exército libanês resgatou 17 pessoas depois que um barco afundou na costa do Líbano neste sábado (23) com 60 pessoas a bordo, informou a Agência Nacional de Notícias do país.

A embarcação naufragou perto da cidade de Trípoli, no norte do país, segundo a agência estatal, que acrescentou que uma criança morreu.

