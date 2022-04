Bayern vence clássico contra Dortmund e é campeão alemão pela 10ª vez seguida

O Bayern de Munique confirmou neste sábado seu 10º título consecutivo do Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 1 na Allianz Arena, em jogo válido pela 31ª rodada.

Com os gols de Serge Gnabry e Robert Lewandowski no primeiro tempo, o time bávaro já tinha a vitória bem encaminhada. Na segunda etapa, o Dortmund chegou a descontar com Emre Can, Jamal Musiala fez o terceiro e deu números finais à partida.

Com o resultado, o Bayern chega aos 75 pontos na tabela, 12 à frente do próprio Dortmund, vice-líder, e não pode mais ser alcançado.

Além do título do Bayern, hoje também foi confirmado o rebaixamento do lanterna Greuther Furth, que perdeu em casa para o Bayer Leverkusen.

Apesar de sair atrás no placar, o Leverkusen conseguiu a virada com gols de Patrik Schick, Sardar Azmoun e do brasileiro Paulinho (ex-Vasco) e se manteve na terceira colocação, muito vivo na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

O Furth, que ocupa a lanterna desde setembro, repete a campanha de sua única experiência anterior na primeira divisão, na temporada 2012-2013, quando terminou na última posição.

Outro dos candidatos ao rebaixamento, o Arminia Bielefeld foi derrotado pelo Colônia fora de casa por 3 a 1 e acumula oito jogos sem vencer na Bundesliga, sendo sete derrotas e um empate.

Na briga por vaga nas competições europeias, o Union Berlin (6º) venceu o RB Leipzig (4º) por 2 a 1 e se vingou da eliminação da Copa da Alemanha na última quarta-feira.

Por sua vez, Eintracht Frankfurt (9º) e Hoffenheim (8º) empataram em 2 a 2, um resultado ruim para ambas as equipes. Freiburg (5º) e Borussia Mönchengladbach (11º) também ficaram no empate (3 a 3) na rodada.

-- Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Wolfsburg - Mainz 5 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Union Berlin 1 - 2

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2 - 2

Freiburg - B. Moenchengladbach 3 - 3

Greuther Furth - Bayer Leverkusen 1 - 4

Colônia - Arminia Bielefeld 3 - 1

Bayern de Munique - Borussia Dortmund 3 - 1

- Domingo:

(10h30) Bochum - Augsburg

(12h30) Hertha Berlim - Stuttgart

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 31 24 3 4 92 30 62

2. Borussia Dortmund 63 31 20 3 8 77 46 31

3. Bayer Leverkusen 55 31 16 7 8 72 44 28

4. RB Leipzig 54 31 16 6 9 66 33 33

5. Freiburg 52 31 14 10 7 52 37 15

6. Union Berlin 50 31 14 8 9 42 40 2

7. Colônia 49 31 13 10 8 47 45 2

8. Hoffenheim 46 31 13 7 11 52 47 5

9. Eintracht Frankfurt 40 31 10 10 11 42 44 -2

10. Mainz 39 31 11 6 14 43 41 2

11. B. Moenchengladbach 38 31 10 8 13 45 58 -13

12. Wolfsburg 37 31 11 4 16 39 51 -12

13. Bochum 36 30 10 6 14 30 43 -13

14. Augsburg 32 30 8 8 14 34 47 -13

15. Hertha Berlim 29 30 8 5 17 32 66 -34

16. Stuttgart 28 30 6 10 14 36 53 -17

17. Arminia Bielefeld 26 31 5 11 15 24 49 -25

18. Greuther Furth 17 31 3 8 20 25 76 -51

