Após título do Bayern, Lewandowski deixa futuro em aberto: "Algo vai acontecer em breve"

O atacante polonês Robert Lewandowski deixou seu futuro em aberto após o título do Campeonato Alemão do Bayern de Munique neste sábado.

Em seu último ano de contrato com o time bávaro, Lewandowski, de 33 anos, é artilheiro isolado da Bundesliga com 33 gols.

Segundo a imprensa alemã, o Barcelona tem interesse na contratação do jogador, que hoje foi evasivo ao falar sobre seu futuro.

"Algo vai acontecer em breve. O que sei é que haverá uma reunião com o Bayern", disse o polonês à rede de televisão Sky.

Desde que chegou ao clube, em 2014, o polonês marcou 342 gols em 372 jogos.

Os dirigentes do Bayern já deixaram claro que querem contar com Lewandowski por mais tempo, mas o diretor-geral do clube, o ex-goleiro Oliver Khan, admitiu no domingo passado que o atacante está "considerando seu futuro".

Tanto o capitão Manuel Neuer como Thomas Müller, que também têm contrato até 2023, deixaram claro que querem renovar seus vínculos com o clube bávaro quando foram perguntados sobre o tema depois da vitória sobre o Borussia Dortmund.

"Vamos ver o que acontece, mas minha sensação hoje é que seria difícil sair", disse Müller.

Neuer, por sua vez, contou que se sente "bem" no Bayern. "Temos ums equipe com potencial para brigar pela Champions League".

