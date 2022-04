Rússia planeja controlar totalmente sul e leste da Ucrânia

A Rússia pretende assumir o "controle total" do sul da Ucrânia, disse um alto comandante militar russo nesta sexta, 22, embora não tenha ficado claro se o anúncio representa uma mudança da política oficial do Kremlin para a guerra.

O general Rustam Minnekayev disse que uma segunda fase da guerra começou esta semana. "Um dos objetivos dessa fase é assumir o controle total do Donbas e do sul da Ucrânia", disse. Ele afirmou ainda que isso permitiria à Rússia controlar os portos ucranianos do Mar Negro.

De acordo com o general, a Rússia estava tentando ganhar o controle de uma faixa de território que se estende até a Moldávia, o que permitiria que Moscou "influencie elementos críticos da economia ucraniana" e ganhe "mais um ponto de acesso" ao enclave da Transdnístria, um território separatista pró-Russia no leste da Moldávia.

Essas são metas muito mais ambiciosas do que as estabelecidas pelo presidente, Vladimir Putin, nas últimas semanas, que se concentraram em ganhar o controle da região de Donbas, no leste da Ucrânia. E também não parecem ser realistas, pelo menos por enquanto, já que os observadores militares questionam se a Rússia tem tropas e equipamentos suficientes para vencer em Donbas e no sul da Ucrânia, que abriga Odessa, uma cidade fortificada com 1 milhão de habitantes.

"Quero lembrá-los de que muitos planos do Kremlin foram destruídos por nosso Exército", escreveu Andri Yermak, chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, nas redes sociais, em resposta aos comentários de Minnekayev. Quando questionado sobre a fala do general, Dimitri Peskov, porta-voz do Kremlin, se recusou a comentar. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

