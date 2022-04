Talibãs anunciam detenção de autor intelectual de ataque contra mesquita

Os talibãs anunciaram a prisão de um suposto membro do grupo Estado Islâmico (EI), acusado de ter planejado o atentado de quinta-feira contra uma mesquita xiita de Mazar-i-Sharif, norte do Afeganistão, que deixou 12 mortos.

O EI reivindicou o ataque com bomba contra a mesquita de Seh Dokan no momento da oração do meio-dia, durante o mês do Ramadã. A explosão também deixou 58 feridos.

Um afegão identificado como Abdul Hamid Sangaryar foi detido, informou à AFP Asif Waziri, porta-voz da polícia da província de Balkh, que tem Mazar-i-Sharif como capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele é o cérebro do ataque de ontem (quinta-feira) contra a mesquita", disse Waziri, que o apresentou como um quadro importante do EI.

A segurança melhorou no Afeganistão desde o retorno ao poder dos talibãs em agosto do ano passado, mas o braço local do EI continua cometendo ataques, em particular contra os xiitas, que consideram hereges.

A comunidade xiita é principalmente da etnia hazara e representa entre 10% e 20% da população afegã. O grupo foi historicamente perseguido no país de maioria sunita.

abh-qb-jd/cyb/gk/an/mis/fp

Tags