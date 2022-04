PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: ONU menciona "crimes de guerra" na Ucrânia; Rússia aspira o controle do Donbass e do sul

FRANÇA ELEIÇÕES: Macron e Le Pen nas últimas horas da campanha antes do segundo turno

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

ZAPORIZHZHIA:

ONU menciona 'crimes de guerra' na Ucrânia; Rússia aspira controle do Donbass e sul

A Rússia tem o objetivo de controlar todo o sul da Ucrânia e a região do Donbass (leste), dois meses após o início da invasão do país, onde a ONU afirmou que está documentando mortes que poderiam constituir "crimes de guerra".

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

BRUXELAS:

Líder da UE pediu a Putin corredores humanitários em Mariupol

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (22), a implementação de corredores humanitários em Mariupol e em outras cidades da Ucrânia, por ocasião da Páscoa ortodoxa - anunciou o dirigente no Twitter.

GENEBRA:

ONU acusa Exército russo de ações que poderiam constituir crimes de guerra na Ucrânia

A ONU acusou o Exército russo, nesta sexta-feira (22), de ações que "poderiam constituir crimes de guerra" na Ucrânia após a invasão de 24 de fevereiro, incluindo bombardeios indiscriminados que provocaram as mortes de civis e a destruição de escolas e hospitais.

FOTOS

BORODIANKA:

Ucrânia exuma corpos para provar as "atrocidades" da guerra

Os túmulos vazios revelam segredos aos investigadores, que exumaram corpos em um inquérito sobre as alegações de crimes de guerra atribuídos às tropas russas que invadiram a Ucrânia.

FOTOS

MOSCOU:

Longe da Ucrânia, moscovitas buscam a normalidade

Longe do conflito na Ucrânia, a primavera parece florescer tranquilamente na capital russa, onde os moscovitas se reúnem em restaurantes, em teatros e em ruas ensolaradas.

FOTOS

SOUDA:

Rússia reforça sua presença no Mediterrâneo oriental sob o olhar da Otan

Com o início da guerra, a Rússia reforçou suas capacidades militares no Mediterrâneo oriental, visto como uma base de retaguarda para o Mar Negro e os combates na Ucrânia, advertem observadores militares franceses na Grécia.

YONKERS:

Fugir da Ucrânia para trabalhar em um circo nos EUA

Anastasiia, Anna e Olga são três ginastas e bailarinas ucranianas que recuperaram a paz e os sonhos no circo mexicano-americano que as contratou, depois que deixaram seu país em guerra.

FOTOS

=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

Macron e Le Pen nas últimas horas da campanha presidencial

O presidente centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen entram nas últimas horas da campanha para mobilizar seu eleitorado e convencer os indecisos, antes do segundo turno de domingo.

FOTOS

NANTES:

Desiludido, eleitorado de esquerda decide o segundo turno da França

Em 2017, Zahra Nhili votou em Emmanuel Macron porque ele veio da "esquerda", mesmo sendo "liberal". Agora, não tem mais ilusões sobre um presidente francês "claramente de direita", que está mais uma vez disputando a presidência com a candidata de extrema-direita Marine Le Pen.

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Carnaval volta a brilhar no Rio de Janeiro

O som dos tamborins vai voltar a retumbar, nesta sexta-feira (22), no Rio de Janeiro, com o primeiro carnaval desde a pandemia que promete desfiles carregados de emoção e brilho assim como de um espírito de resistência.

QUITO:

Justiça do Equador pede à Bélgica extradição do ex-presidente Correa

A Justiça equatoriana pediu a extradição do ex-presidente Rafael Correa, que vive na Bélgica e foi condenado à revelia a oito anos de prisão por corrupção, informou nesta sexta-feira (22) o presidente do Tribunal Nacional de Justiça, Iván Saquicela.

-- EUROPA

NANTERRE:

França emite ordem de prisão internacional contra Carlos Ghosn

A justiça francesa emitiu uma ordem de prisão internacional contra Carlos Ghosn, ex-CEO da Nissan, no âmbito de uma investigação por abuso de bens sociais, lavagem de dinheiro e corrupção.

FOTOS DE ARQUIVO, VÍDEO

LISBOA:

Quinze anos após o desaparecimento de Maddie, Justiça portuguesa retoma pista na Alemanha

Quase 15 anos após o desaparecimento de Madeleine McCann no sul de Portugal, a Justiça do país decidiu seguir a pista dos investigadores alemães, que em 2020 identificaram um homem reincidente como o principal suspeito do homicídio da menina britânica.

VATICANO:

Papa cancela reunião com chanceler argentino por problemas de saúde

O papa Francisco cancelou todas as reuniões marcadas para esta sexta-feira (22) por problemas de saúde, incluindo uma reunião com o ministro argentino das Relações Exteriores, Santiago Cafiero - informaram fontes oficiais.

LONDRES:

Repórteres Sem Fronteiras pede que Reino Unido não extradite Assange

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) pediu, nesta sexta-feira (22), à ministra britânica do Interior, Priti Patel, que não extradite para os Estados Unidos o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, em interesse da liberdade de imprensa.

-- ORIENTE MÉDIO

CABUL:

Ao menos 33 mortos em explosão em mesquita no Afeganistão

Uma explosão em uma mesquita durante as orações de sexta-feira no norte do Afeganistão matou ao menos 33 pessoas, disse o porta-voz do governo talibã.

JERUSALÉM:

Aumenta risco de escalada no bairro muçulmano de Jerusalém

Do lado de fora de sua mercearia na Cidade Velha de Jerusalém, Alaa Zorba grita com um policial israelense, que grita de volta. Mais um sinal das tensões entre israelenses e palestinos que podem explodir a qualquer momento.

FOTOS, VÍDEO

JERUSALÉM:

Novos distúrbios entre palestinos e policiais israelenses na Esplanada das Mesquitas

Policiais israelenses e manifestantes palestinos voltaram a se enfrentar nesta sexta-feira (22) na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém, com um saldo de mais de 30 feridos e em um momento de grande tensão que afeta inclusive a Faixa de Gaza.

FOTOS, VÍDEO

JIDÁ:

Comoção na cidade saudita de Jidá após demolição de vários bairros

A demolição de vários bairros da cidade saudita de Jidá, produto de um megaprojeto urbano, gerou "comoção e pavor" entre os habitantes expulsos, que organizaram uma manifestação inusitada no reino.

FOTOS

-- ÁSIA

XANGAI:

Reabertura em Xangai avança um passo, mas retrocede dois

Quando Rui se aventurou, esta semana, a sair de seu apartamento em Xangai pela primeira vez em 20 dias, encontrou uma cidade bastante mudada pelo confinamento imposto pela covid-19 com liberdades muito restringidas.

FOTOS

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Venda de passagens aéreas sobe nos EUA apesar de mais caras

A venda de passagens aéreas apresenta forte recuperação, apesar da alta dos preços, após uma desaceleração ligada à variante ômicron da covid-19 no início do ano, e meio à disparada dos preços dos combustíveis, pela guerra na Ucrânia.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

Europa viveu um 2021 de desastres meteorológicos, alerta observador climático

A Europa viveu seu verão mais quente em 2021, com recordes de temperatura na Sicília e na Espanha, por exemplo, e depois tempestades que causaram grandes inundações na Bélgica e na Alemanha - adverte o relatório anual do serviço de monitoramento Copernicus.

PARIS:

Não alimentem as iguanas! Pode causar diabetes

As uvas que centenas de turistas dão às iguanas nas paradisíacas ilhas das Bahamas fazem com que seus níveis de açúcar no sangue subam, provocando consequências ainda desconhecidas para essas espécies ameaçadas, segundo um estudo publicado nesta sexta-feira (22).

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- F1

IMOLA:

Leclerc é o mais rápido nos treinos livres em Imola

O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, líder do Mundial de pilotos, foi o mais rápido na sessão de treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, em Imola.

