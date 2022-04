Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

SpeeDx Pty. Ltd., uma desenvolvedora de soluções inovadoras de diagnóstico molecular, adicionou a saliva à lista de amostras validadas para o diagnóstico PlexPCR®SARS-CoV-2 qPCR para vendas de testes de COVID-19 por toda a Europa#. Sendo o tipo de amostra preferido para os programas de autocoleta e de teste de conformidade, a reivindicação de saliva expandirá a utilidade do fluxo de trabalho do SpeeDx COVID-19, e em parceria com a linha de automação da Molgen, apoiará ainda mais os mercados de teste de ultra-alto desempenho.

"Nosso fluxo de trabalho compatível com a automação é muito popular em laboratórios de alto volume, juntamente com a flexibilidade de emparelhar com diversos equipamentos de laboratório existentes para maximizar a capacidade do instrumento", disse Cassandra Ingles, diretora de Operações Clínicas. "À medida que os padrões de teste da COVID-19 evoluem, continuaremos a atender às necessidades em constante mudança dos laboratórios que apoiamos, expandindo as reivindicações para tipos de amostras importantes, além de facilitar a integração para os sistemas de informações de dados laboratoriais sem a necessidade de software de terceiros."

As novas instalações da sede da SpeeDx em Sydney expandiram a capacidade de fabricação da empresa para apoiar o crescimento das exportações e, à medida que as viagens internacionais aumentam, a demanda por testes de COVID-19 e outros testes respiratórios cresce também. O PlexPCR®RespiVirus, um painel viral respiratório de 11 alvos altamente multiplexado que inclui a Influenza A, Influenza B e Vírus Sincicial Respiratório, que pode ser realizado em paralelo com o PlexPCR®SARS-CoV-2 para uma solução de teste mais abrangente, sendo ambos compatíveis com o manipulador de líquidos robótico SpeeDx PlexPrep?, demonstrou recentemente um aumento do rendimento em 155% e redução do tempo prático em 19% em comparação com uma solução de teste de amostra para resposta.1 Testes respiratórios adicionais têm previsão de lançamento para este ano, incluindo o PlexPCR®RespiBacteria com detecção direcionada e diferenciação dos agentes Bordatella pertussis, B. parapertussis, B. holmesiie Mycoplasma pneumoniae.

A SpeeDx também tem uma linha abrangente de reagentes para apoiar a investigação de variantes preocupantes da COVID-19, que incluem o PlexPrime®SARS-CoV-2 Alpha/Beta/Gamma+*, que contém mutações que podem diferenciar as cepas Omicron circulantes, incluindo as variantes BA1 e BA2. Compatível com o método qPCR padrão e a instrumentação de manuseio de líquidos, a linha PlexPrime®SARS-CoV-2 Genotyping* foi desenvolvida para auxiliar os laboratórios com as práticas de monitoramento de variantes que se integram com o fluxo de trabalho dos testes de SARS-Cov-2 existentes, aumentando desse modo o número de amostras rastreadas para variantes, melhorando a oportunidade de observar desvios na população e reduzindo o trabalho e os custos associados à análise de sequência paralela de um subconjunto de amostras positivas.

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, com escritórios em Austin e Londres, além de distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão muito além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor cuidado do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase (qPCR) em tempo real tem promovido as estratégias de priming e detecção multiplex, com liderança no mercado. Os portfólios de produtos têm seu foco no diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse: https://plexpcr.com

#não disponível comercialmente para uso no Reino Unido; extensão de reivindicação de saliva sob revisão pela TGA para uso na Austrália

Referências

Pryce TM etal. Evaluation of a PlexZyme-Based PCR Assay and Assessment of COVID-19 Surge Testing Throughput Compared to Cobas SARS-CoV-2. Pathogens. Set. de 2021; 10(9): 1088.

Contato

Warwick Need - Diretor de vendas | SpeeDx [email protected] +61 424 336 577

