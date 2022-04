Biden ordenará proteção dos bosques primários nos EUA

O presidente americano, Joe Biden, vai comemorar o Dia da Terra, ordenando, nesta sexta-feira (22), durante uma visita à cidade de Seattle, a proteção dos bosques primários dos Estados Unidos, considerados cruciais na luta contra a mudança climática.

Seu decreto, que será assinado no estado de Washington (nordeste), de nutridas florestas, reconhece a importância dos bosques primários dos Estados Unidos na luta contra a mudança climática, mas também sua vulnerabilidade aos incêndios florestais.

No decreto, Biden pede que o inventário dos bosques primários seja feito em até um ano e que sejam identificadas as ameaças às quais estão expostos.

"Os bosques americanos são uma solução climática fundamental, já que absorvem uma quantidade de dióxido de carbono equivalente a 10% das emissões americanas anuais de gases de efeito estufa", disse a Casa Branca em um comunicado.

As terras federais abrigam muitas das florestas "que constituem sumidouros cruciais de carbono, paisagens valiosas e hábitats únicos. Estes ecossistemas magníficos se encontram, porém, ameaçados pelos impactos climáticos já existentes, com a intensificação dos incêndios florestais, que requer ações urgentes para sua proteção e a das economias de dependem deles", acrescentou.

Biden fez campanha pela proteção do meio ambiente e para que seu país lidere as ações contra o aquecimento global, mas não tem apoio do Congresso.

Ao longo de seu mandato, o democrata estabeleceu objetivos ambientais ambiciosos e reverteu a decisão de seu antecessor, o magnata republicano Donald Trump (2017-2021), de se retirar do Acordo de Paris sobre o Clima.

Diante da ausência de uma maioria confortável no Congresso, suas principais iniciativas políticas sobre o meio ambiente nunca se concretizaram. Muitos dos avanços de Biden foram alcançados por meio de decretos. Não exigem aprovação legislativa, mas podem ser derrubados pelo próximo presidente.

Na terça-feira, seu governo declarou que estava restabelecendo uma série de garantias, como a exigência de fazer avaliações de impacto climático em projetos de infraestrutura.

Isso terá um papel importante na onda de obras públicas previstas para todo país, como parte do projeto de infraestrutura de US$ 1 bilhão que a Casa Branca conseguiu aprovar.

