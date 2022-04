Três ônibus procedentes de Mariupol chegam a Zaporiyia, sudeste da Ucrânia

Três ônibus com civis procedentes da cidade portuária de Mariupol, quase inteiramente controlada pela Rússia, chegaram a Zaporizhia na quinta-feira (21), uma grande cidade no sudeste da Ucrânia - acompanhou um jornalista da AFP.

Há mulheres e crianças nestes veículos, conduzidos por um "corredor humanitário" de retirada, após vários dias de combates.

Quatro ônibus de retirada de civis conseguiram sair de Mariupol na manhã desta quinta, mas não se pode afirmar, com certeza, que os ônibus que chegaram esta tarde fazem parte desse comboio. Percorrer os 200 km entre o porto sitiado e Zaporizhia pode levar vários dias, devido aos inúmeros postos de controle instalados ao longo do trajeto.

Esta manhã, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que Mariupol, um porto estratégico do Mar de Azov, sitiado há quase dois meses por seus soldados, está agora sob controle russo.

Os últimos resistentes ucranianos, combatentes do batalhão nacionalista Azov e da 36ª brigada de Infantaria Naval, estão entrincheirados no gigantesco complexo metalúrgico Azovstal. Também há centenas centenas de civis no local.

O Ministério ucraniano das Relações Exteriores pediu a abertura de um corredor humanitário de emergência para retirar os civis, já que Putin ordenou sitiar Azovstal, em vez de atacar.

